‘Siempre promoveremos la paz’... Sheinbaum celebra diálogo entre Cuba y EU

Durante su conferencia matutina conocida como La Mañanera del Pueblo , la mandataria reaccionó a las declaraciones del presidente cubano Miguel Díaz-Canel , quien confirmó la existencia de contactos entre autoridades de ambas naciones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , manifestó su respaldo al reciente anuncio de conversaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos , destacando que el diálogo diplomático representa una herramienta fundamental para la resolución de conflictos internacionales.

“Qué bueno, siempre vamos a promover la paz y el diálogo diplomático”, afirmó la presidenta mexicana al ser cuestionada sobre el acercamiento entre los dos países.

Sheinbaum subrayó que la política exterior mexicana históricamente ha apostado por los canales diplomáticos como mecanismo para superar diferencias políticas o económicas entre Estados.

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MÉXICO REITERA SU APOYO AL PUEBLO CUBANO

En su mensaje, Claudia Sheinbaum también hizo referencia a las dificultades económicas que enfrenta Cuba, las cuales —señaló— han estado relacionadas en gran medida con el bloqueo económico que desde hace décadas mantiene Estados Unidos contra la isla.

La presidenta consideró que el restablecimiento de canales de diálogo podría abrir nuevas oportunidades para atender los problemas que enfrenta la población cubana, particularmente en temas económicos y sociales.

En ese contexto, reiteró que México continuará brindando apoyo al pueblo cubano por razones humanitarias y por los principios de política exterior establecidos en la Constitución mexicana.

Entre esos principios se encuentran la autodeterminación de los pueblos, la solidaridad internacional y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos entre países.

RESPONDE A CRÍTICAS SOBRE LA AYUDA HUMANITARIA

Durante la misma conferencia, Claudia Sheinbaum también respondió a versiones que cuestionaban el destino de la ayuda humanitaria enviada desde México hacia Cuba.

La mandataria rechazó que dichos apoyos no estén llegando a la población y aseguró que existen testimonios y evidencias de ciudadanos cubanos que han manifestado su agradecimiento por la asistencia recibida.

Según explicó, los programas de apoyo se han entregado mediante canales institucionales y forman parte de la cooperación internacional que México mantiene con distintos países en situaciones de necesidad.

“Existen evidencias del agradecimiento de ciudadanos cubanos por los apoyos recibidos”, sostuvo la presidenta al abordar el tema frente a medios de comunicación.

El anuncio del diálogo entre Cuba y Estados Unidos ha despertado expectativas en el ámbito diplomático internacional, ya que ambos países mantienen una relación marcada por tensiones políticas desde hace más de seis décadas.

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DATOS CURIOSOS SOBRE EL DIÁLOGO ENTRE CUBA Y ESTADOS UNIDOS

· Estados Unidos mantiene un embargo económico contra Cuba desde 1962, una de las medidas diplomáticas más prolongadas del mundo.

· México ha mantenido relaciones diplomáticas ininterrumpidas con Cuba desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959.

· El presidente Miguel Díaz-Canel confirmó recientemente que existen contactos con autoridades de Estados Unidos para explorar posibles acuerdos.

· El principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos es uno de los pilares históricos de la política exterior mexicana.