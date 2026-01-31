Sigue desenfrenada la violencia en Sinaloa, pese a envío de 10 mil soldados

    Las víctimas más recientes son los diputados locales de MC, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, quienes fueron atacados en Culiacán el miércoles pasado al salir del Congreso estatal. REFORMA

La disputa criminal evolucionó a una afectación directa a civiles y actores públicos

A pesar del envío de 10 mil soldados a Sinaloa durante 2025, los homicidios subieron en un 67 por ciento con respecto al año anterior. Así, la entidad rompió su propio techo con presencia militar en un año sin lograr contener la violencia.

Lo que inició como una disputa criminal entre grupos del Cártel de Sinaloa, tras la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos por parte de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán en julio de 2024, evolucionó a una afectación directa a civiles y actores públicos.

Las víctimas más recientes son los diputados locales de MC, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, quienes fueron atacados en Culiacán el miércoles pasado al salir del Congreso estatal.

Torres ayer continuaba con un pronóstico de salud reservado, mientras que Montoya perdió un ojo, pero se encontraba estable.

Tras una década -de 2014 a 2024- con un promedio de 2 mil 800 efectivos desplegados en tareas de seguridad, Sinaloa registró en 2025 un salto inédito a 10 mil 516 soldados, incluidos elementos de Fuerzas Especiales.

Se trata de la cifra mas alta de militares desplegados en una entidad del interior de la República en la historia reciente.

A la par del récord de tropas enviadas en 2025, los homicidios dolosos se dispararon 67 por ciento, al pasar de 994 víctimas en 2024 a mil 663 en 2025.

Para 2026 el despliegue militar se mantiene en Sinaloa. Ayer llegó a la entidad un grupo de mil 600 efectivos del Ejército, entre ellos 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes fueron desplegados en Culiacán y Mazatlán.

De acuerdo con fuentes de la Defensa, la misión de los elementos militares es coordinarse con autoridades federales, estatales y municipales, realizando tareas de disuasión, con el objetivo de generar condiciones de seguridad para la ciudadanía.

El arribo de las tropas se da en un contexto de balaceras recurrentes, ataques armados y hechos de alto impacto derivados de la pugna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, conflicto que se intensificó desde mediados de 2024 y que durante 2025 derivó en envíos extraordinarios de fuerzas federales, incluidos grupos de Élite.

A nivel nacional la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo en 2025 un despliegue masivo de militares por distintas zonas del País, con un reporte de 100 mil 739 elementos.

Después de Sinaloa, se colocaron Guerrero con 9 mil 225, Edomex con 7 mil 366, Guanajuato con 6 mil 14, Jalisco con 5 mil 978 y Chihuahua con 4 mil 966.

