Sigue la búsqueda de la exjefa de Oficina de Hacienda en Poza Rica
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La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Veracruz emitió una ficha de búsqueda para Karime Argüelles Aguilar
El 15 de junio se reiteró la búsqueda de Karime Argüelles Aguilar, exjefa de Oficina de Hacienda de Veracruz en Poza Rica, quien fue reportada como desaparecida hace 3 días.
Karime Argüelles Aguilar fue vista por última vez el 12 de junio; la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) emitió una ficha para localizarla.
Familiares y amigos han intensificado la búsqueda en coordinación con las autoridades. Medios han estimado que, por su cargo público, el cual dejó en el 2025, podría ser víctima de la comisión de un delito.
Hasta el momento, la alerta de búsqueda se mantiene; en la descripción de la ficha se destaca que tiene 29 años, mide 1.7 metros de estatura, es mexicana, tiene ojos color café claro, piel blanca y cabello castaño claro, largo y lacio, detalló la dependencia estatal.
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