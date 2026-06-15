Sigue la búsqueda de la exjefa de Oficina de Hacienda en Poza Rica

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    Sigue la búsqueda de la exjefa de Oficina de Hacienda en Poza Rica
    Continúa búsqueda de Karime Argüelles Aguilar Vanguardia

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Veracruz emitió una ficha de búsqueda para Karime Argüelles Aguilar

El 15 de junio se reiteró la búsqueda de Karime Argüelles Aguilar, exjefa de Oficina de Hacienda de Veracruz en Poza Rica, quien fue reportada como desaparecida hace 3 días.

Karime Argüelles Aguilar fue vista por última vez el 12 de junio; la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) emitió una ficha para localizarla.

Familiares y amigos han intensificado la búsqueda en coordinación con las autoridades. Medios han estimado que, por su cargo público, el cual dejó en el 2025, podría ser víctima de la comisión de un delito.

Hasta el momento, la alerta de búsqueda se mantiene; en la descripción de la ficha se destaca que tiene 29 años, mide 1.7 metros de estatura, es mexicana, tiene ojos color café claro, piel blanca y cabello castaño claro, largo y lacio, detalló la dependencia estatal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-cuatro-por-secuestro-de-roxana-guzman-la-periodista-sigue-desaparecida-AF21245588

Según las estadísticas del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la más reciente encuesta de violencia contra las mujeres del INEGI indica que a nivel nacional Veracruz encabeza el primer lugar de casos de secuestro de mujeres y en violencia contra el género femenino.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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