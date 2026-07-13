Simulacro contra ‘narcobloqueos’ en carreteras de Jalisco

Meses previos al Mundial 2026 en México, con sedes en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, existía una expectativa de inseguridad, a causa de lo sucedido en el municipio de Puerto Vallarta, durante los bloqueos del CJNG , donde embajadas, como la de Estados Unidos, emitieron alertas a los turistas extranjeros.

Tras los narcobloqueos provocados por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el 22 de febrero del 2026, la incertidumbre de inseguridad en estados como Jalisco ha provocado una fijación mediática.

El 13 de julio se reportó que más de 600 elementos de diversas corporaciones de los tres niveles de gobierno participaron en el simulacro de hechos de alto impacto en Jalisco convocado por la V Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; las autoridades informaron que este martes se repetirá el ejercicio en el estado.

Roberto Alarcón Estrada, Coordinador General Estratégico de Seguridad de Jalisco, informó que el simulacro de reacción operativa se implementó en siete puntos de ingreso carretero a la Zona Metropolitana de Guadalajara; sin embargo, no se obstruyeron las vialidades.

El simulacro contempló escenarios de alto impacto como los llamados “narcobloqueos”, una situación que autoridades de seguridad han identificado como una de las posibles respuestas de grupos delictivos ante operativos o acciones en su contra, mediante cierres carreteros y movilizaciones para obstaculizar el paso de fuerzas de seguridad.

Las autoridades estatales indicaron que este martes 14 de julio se repetirá el ejercicio en el mismo horario con la posibilidad de modificar algunos de los puntos carreteros intervenidos durante el primer simulacro.