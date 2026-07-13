Simulacro contra ‘narcobloqueos’ en carreteras de Jalisco

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    Simulacro contra ‘narcobloqueos’ en carreteras de Jalisco
    Este lunes, en diversos puntos de la ciudad, se llevó a cabo un simulacro de atención a bloqueos carreteros y hechos de violencia como parte de un ejercicio interinstitucional. Fernando Carranza García

El simulacro busca preparar a las agencias de seguridad en contra de altercados por el crimen organizado en la región

Tras los narcobloqueos provocados por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el 22 de febrero del 2026, la incertidumbre de inseguridad en estados como Jalisco ha provocado una fijación mediática.

Meses previos al Mundial 2026 en México, con sedes en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, existía una expectativa de inseguridad, a causa de lo sucedido en el municipio de Puerto Vallarta, durante los bloqueos del CJNG, donde embajadas, como la de Estados Unidos, emitieron alertas a los turistas extranjeros.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/choque-multiple-en-autopista-guadalajara-tepic-deja-nueve-fallecidos-y-12-lesionados-FD22121325

El 13 de julio se reportó que más de 600 elementos de diversas corporaciones de los tres niveles de gobierno participaron en el simulacro de hechos de alto impacto en Jalisco convocado por la V Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; las autoridades informaron que este martes se repetirá el ejercicio en el estado.

Roberto Alarcón Estrada, Coordinador General Estratégico de Seguridad de Jalisco, informó que el simulacro de reacción operativa se implementó en siete puntos de ingreso carretero a la Zona Metropolitana de Guadalajara; sin embargo, no se obstruyeron las vialidades.

El simulacro contempló escenarios de alto impacto como los llamados “narcobloqueos”, una situación que autoridades de seguridad han identificado como una de las posibles respuestas de grupos delictivos ante operativos o acciones en su contra, mediante cierres carreteros y movilizaciones para obstaculizar el paso de fuerzas de seguridad.

Las autoridades estatales indicaron que este martes 14 de julio se repetirá el ejercicio en el mismo horario con la posibilidad de modificar algunos de los puntos carreteros intervenidos durante el primer simulacro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rescatan-a-cuatro-jovenes-cautivos-en-finca-de-zapopan-ED22125166

Hasta ahora, ningún funcionario estatal ha informado sobre los resultados obtenidos y si, al igual que en Jalisco, se repetirá el simulacro este martes.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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