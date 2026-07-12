Rescatan a cuatro jóvenes cautivos en finca de Zapopan

GUADALAJARA, JAL.- Cuatro hombres, entre ellos dos adolescentes de 15 y 16 años, fueron rescatados de una finca en la Colonia Lomas de Tesistán, en Zapopan, donde presuntamente permanecían privados de la libertad. El hallazgo ocurrió cerca de las 10:00 horas en un inmueble ubicado sobre una calle entre Paseo de las Catarinas y Paseo de las Rosas, luego de que elementos del Ejército Mexicano atendieran un reporte y localizaran a las víctimas.

De acuerdo con información preliminar, los dos menores y otros dos jóvenes de entre 25 y 30 años fueron encontrados encerrados en una especie de celdas y encadenados. JÓVENES PRESENTABAN GOLPES Los adolescentes presentaban golpes y fueron trasladados en estado regular al Hospitalito Sur para recibir atención médica. En tanto, los otros dos hombres permanecieron en el lugar mientras se desarrollaban las diligencias. Dentro de la finca también fue localizado equipo de cómputo presuntamente utilizado para operar un call center, aunque será la Fiscalía del Estado la que confirme este hallazgo y determine si el inmueble era utilizado para actividades ilícitas.

Personal de la dependencia ministerial acudió al sitio para iniciar las primeras investigaciones y procesar la escena, mientras se busca establecer las circunstancias en las que las cuatro víctimas fueron retenidas.