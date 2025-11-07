Sin reporte de ‘supuesto atentado’ contra embajadora de Israel: SRE y SSPC

México
/ 7 noviembre 2025
    Sin reporte de ‘supuesto atentado’ contra embajadora de Israel: SRE y SSPC
    El Gobierno de México aseguraron este viernes no tener información sobre el presunto atentado contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, que denunció este mismo día Tel Aviv. FOTO: ESPECIAL

La Cancillería reiteró “su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas”

El Gobierno de México aseguraron este viernes no tener información sobre el presunto atentado contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, que denunció este mismo día Tel Aviv.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informan que no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México”, indicó la nota firmada por las dos entidades.

TE PUEDE INTERESAR: EU acusa complot de Irán para matar a la embajadora de Israel; México frustra intento

LA SSPC reafirmó su colaboración respetuosa y coordinada, siempre en el marco de la soberanía nacional, con todas las agencias de seguridad que así lo soliciten.

Por su parte, la Cancillería mexicana reiteró “su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas” en el país, según el comunicado de la SSPC y la SRE.

La SRE reiteró su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país.

TE PUEDE INTERESAR: México y Francia marcan 6 mil 800 mdd en inversiones y ciencia antes de 200 años de alianza

IRÁN RECHAZA ATENTADO

Por su lado, la Embajada de Irán en México rechazó el supuesto atentado contra la embajadora israelí.

La representación diplomática de Irán enfatizó que nunca traicionará la confianza que el gobierno de México ha depositado en esa nación.

“La acusación sobre un supuesto intento de Irán de asesinar a la embajadora del régimen israelí en México es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países (México e Irán) la cual rechazamos categóricamente”, denunció la embajada iraní.

TE PUEDE INTERESAR: Israel lanza oleada de ataques aéreos contra objetivos de Hezbolá en el Líbano

ISRAEL AGRADECE DESARTICULACIÓN

Este viernes, el Ministerio de Exteriores de Israel publicó un comunicado agradeciendo a los servicios de seguridad mexicanos por haber desarticulado “una red terrorista dirigida por Irán” que pretendía atacar a Kranz-Neiger el pasado verano.

Según la información del medio estadounidense Axios, la operación habría sido dirigida por una unidad de la Guardia Revolucionaria iraní que durante años ha reclutado agentes en toda América Latina “desde la embajada de Irán en Venezuela”.

Posteriormente, Estados Unidos también señaló Irán por estar detrás de esta operación y condenó los “abominables complots internacionales” de Teherán.

(Con información de EFE y El Universal)

Temas


Ataques
Guerras
embajadas

Localizaciones


Irán
Israel
México

Organizaciones


Sspc
SRE

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La comunidad indígena subrayó que este joven no representa sus valores ni tradiciones, y pidió que sus actos no sean asociados con el pueblo de Nurio.

Comunidad corta toda relación con familia de joven que asesinó a edil de Uruapan
Este método de extorsión revela cómo la tecnología puede ser utilizada para intensificar la coerción y el engaño.

Extorsión 2.0: delincuentes usan IA para falsificar desaparecidos y exigir dinero
Exigen que todos los partidos rompan su relación con el crimen organizado.

Marcha juvenil por la paz: policías encapsulan a manifestantes en Centro Histórico
Ciudadanos han tomado las calles para llamar a la paz en Michoacán y en otras partes del País.

Predominan en redes críticas a gobierno por el asesinato de alcalde Carlos Manzo
Entre los acuerdos culturales, anunciaron que el próximo año el Códice Azcatitlán será exhibido en México en 2026 como parte de una serie de exposiciones cruzadas.

México y Francia marcan 6 mil 800 mde en inversiones y ciencia antes de 200 años de alianza
El 8 de noviembre se celebra el Día de la Persona Diplomática Mexicana, en conmemoración de la creación en 1821 del antecedente del actual Servicio Exterior Mexicano.

Rinden homenaje al Servicio Exterior Mexicano por su compromiso y vocación internacional
¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’

¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’
Lamentaron que los funcionarios se queden callados ante el recorte de 111 mil millones de pesos este año y que lejos de denunciarlo, lo califiquen como un reacomodo.

Acusan politización y desabasto en la Secretaría de Salud