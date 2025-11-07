Sin reporte de ‘supuesto atentado’ contra embajadora de Israel: SRE y SSPC

TE PUEDE INTERESAR: EU acusa complot de Irán para matar a la embajadora de Israel; México frustra intento

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informan que no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México” , indicó la nota firmada por las dos entidades.

El Gobierno de México aseguraron este viernes no tener información sobre el presunto atentado contra la embajadora de Israel en México , Einat Kranz-Neiger , que denunció este mismo día Tel Aviv .

LA SSPC reafirmó su colaboración respetuosa y coordinada, siempre en el marco de la soberanía nacional, con todas las agencias de seguridad que así lo soliciten.

Por su parte, la Cancillería mexicana reiteró “su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas” en el país, según el comunicado de la SSPC y la SRE.

La SRE reiteró su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país.

IRÁN RECHAZA ATENTADO

Por su lado, la Embajada de Irán en México rechazó el supuesto atentado contra la embajadora israelí.

La representación diplomática de Irán enfatizó que nunca traicionará la confianza que el gobierno de México ha depositado en esa nación.

“La acusación sobre un supuesto intento de Irán de asesinar a la embajadora del régimen israelí en México es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países (México e Irán) la cual rechazamos categóricamente”, denunció la embajada iraní.

ISRAEL AGRADECE DESARTICULACIÓN

Este viernes, el Ministerio de Exteriores de Israel publicó un comunicado agradeciendo a los servicios de seguridad mexicanos por haber desarticulado “una red terrorista dirigida por Irán” que pretendía atacar a Kranz-Neiger el pasado verano.

Según la información del medio estadounidense Axios, la operación habría sido dirigida por una unidad de la Guardia Revolucionaria iraní que durante años ha reclutado agentes en toda América Latina “desde la embajada de Irán en Venezuela”.

Posteriormente, Estados Unidos también señaló Irán por estar detrás de esta operación y condenó los “abominables complots internacionales” de Teherán.

(Con información de EFE y El Universal)