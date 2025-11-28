SSN reporta sismo de magnitud 5.8 en Huixtla, Chiapas

A través del Servicio Sismológico Nacional (SSN), se reportó el sismo de 5.8 de magnitud en Chiapas, junto en la frontera entre México y Guatemala, este viernes 28 de noviembre a las 14:06 horas. El reporte de SSN destaca que el movimiento telúrico tuvo un epicentro a 12 kilómetros al noreste de Huixtla, Chiapas, con una profundidad de 137 kilómetros; además de latitud de 15.22 y longitud de -92.38.

“SISMO Magnitud 5.8 Loc 12 km al NORESTE de HUIXTLA, CHIS 28/11/25 14:06:08 Lat 15.22 Lon -92.38 Pf 137 km”, puntualizó el SSN de México. TE PUEDE INTERESAR: Sismo de magnitud 5.5 sacude centro de Bangladesh y deja al menos 8 muertos

PROTECCIÓN CIVIL ATIENDE LAS ZONAS AFECTADAS La Secretaría de Protección Civil de Chiapas dijo a través de la red social X fueron activados sus protocolos para atender a la población. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado afectaciones en ningún municipio. “Hasta el momento no se tiene reporte de afectación en ningún municipio. Se mantiene el monitoreo constante con las autoridades municipales, para brindar la atención en caso de ser requerida (...) La Secretaría de Protección Civil del Estado se mantiene al tanto para brindar reportes actualizados de los posibles daños o afectaciones”, especificó la dependencia chiapaneca.

TE PUEDE INTERESAR: Sismológico Nacional reporta tres microsismos seguidos en Naucalpan, Estado de México Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que al momento no se han reportado afectaciones en la zona cercana donde fue percibido el sismo. “Se mantiene el monitoreo” detalló.

“Magnitud FINAL 5.8 del sismo al noreste de Huixtla, Chiapas, de las 14:06 h (...) Al momento, no se reportan afectaciones en donde fue percibido. Se mantiene el monitoreo”, afirmó la CNPC.