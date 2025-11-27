Socio de Raúl Rocha en robo de huachicol capacitaba a policías

Jacobo Reyes León, el socio de Raúl Rocha en el robo de huachicol, fue promotor musical, capacitador de policías, un turbio mando en Acolman en el 2019 y en el 2021 candidato del PRD a la Alcaldía de San Martín de las Pirámides.

En una entrevista de campaña en mayo del 2021, Reyes asegura que inició su trayectoria como presentador musical, luego organizó el “Festival Caminante” que se realiza cada año en una zona cercana a las pirámides de Teotihuacán.

También dijo que promovió una inversión de 15 millones de pesos para la creación de un centro de capacitación para policías municipales y estatales, y según Reyes, orientó a varios municipios del País a obtener recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad.

En mayo del 2021, reconoció que tenía denuncias de abusos, tortura y corrupción, y hasta reveló que compareció 4 ocasiones ante la Fiscalía de Edomex.

“Pero al día de hoy no tengo orden de aprehensión”, afirmó en aquella ocasión.