Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo; acuerda colaborar como testigo protegido

De acuerdo con la información difundida por medios de comunicación como INFOBAE, la orden de aprehensión fue librada el 15 de noviembre por los delitos de delincuencia organizada con fines de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos. Cuatro días después, el 19 de noviembre, se formalizó ante la FGR el acuerdo de colaboración.

Según la información difundida, Rocha acordó con la Fiscalía General de la República ( FGR ) integrarse como testigo colaborador, figura que comúnmente se identifica como testigo protegido.

El periodista Carlos Loret de Mola reveló que el gobierno federal obtuvo una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú , copropietario de Miss Universo , por presuntos delitos relacionados con robo de combustibles (conocido como huachicol) y tráfico de armas para organizaciones delictivas.

INVESTIGAN RED DE ROBO DE COMBUSTIBLE DESDE GUATEMALA OPERADA POR RAÚL ROCHA CANTÚ

Según información contenida en el expediente federal citado por El Reforma y El Universal, la organización presuntamente dirigida por Rocha Cantú habría operado una red de extracción y tráfico de combustible desde Guatemala. El hidrocarburo ingresaba a México para ser distribuido mediante mecanismos que buscaban evadir controles aduaneros y fiscales.

El expediente señala que la red también habría suministrado armas a grupos delictivos como el Cártel del Golfo y el Grupo Sombra, activo en zonas de Veracruz. Estas operaciones forman parte del caso documentado en la causa penal 495/2025.

RAÚL ROCHA HABRÍA SOLICITADO SER TESTIGO COLABORADOR; FGR EMITE ORDEN DE CAPTURA

La FGR detalló que el 21 de octubre pasado, Rocha Cantú se presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para solicitar su incorporación como testigo colaborador.

Según la información disponible, ofreció proporcionar datos sobre el tráfico de hidrocarburos, redes financieras y posibles vínculos con funcionarios y empresarios.

Posteriormente, el 15 de noviembre se emitió la orden de aprehensión en su contra, y cuatro días después se formalizó el acuerdo con el Ministerio Público Federal.

ASÍ OPERABA LA RED DE HUACHICOLEO VINCULADA A RAÚL ROCHA EN TERRITORIO MEXICANO

La FGR describió el funcionamiento de la red logística que presuntamente operaba en territorio mexicano. En Querétaro, la bodega conocida como “La Espuela”, dentro del complejo Ferropolymers, recibía carro-tanques con combustible de origen ilícito o procedente de Guatemala. Este material era trasladado a un segundo centro denominado “El Patio”, donde se mezclaba con aditivos como MTBE y nafta para mejorar su presentación comercial.

El combustible final, según el expediente divulgado, se distribuía a empresas como AGUI-MAR, FUCHELA y PALMA SIKA. Para dar apariencia de legalidad, las ventas se facturaban mediante empresas fachada, entre ellas Tabasco Capital, S.A. de C.V., y PTIH.

Los reportes señalan que estos mecanismos dificultaban el rastreo del origen del combustible y permitían evadir verificaciones fiscales.

REVELAN PRESUNTO TRÁFICO DE ARMAS MEDIANTE EMPRESAS DE SEGURIDAD VINCULADO CON RAÚL ROCHA

La investigación también identificó la presunta utilización de empresas de seguridad privada para adquirir, transportar y rematricular armas de fuego. Entre las compañías mencionadas se encuentran SEGURIMEX, S.A.P.I. de C.V.; SETER, S.A. de C.V.; Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V.; Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V.; y Dinámica Seguridad Privada Consultores, S.A. de C.V.

El expediente señala que estas empresas intercambiaban armamento y que algunos de estos movimientos se realizaron en colaboración con exintegrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el caso particular de SETER, se indica que habría servido para abastecer de armas al Grupo Sombra en Veracruz y a miembros del Cártel del Golfo en Tamaulipas, entre ellos individuos identificados como “El Cape”, “El Loco” y “El M”.

También se describe el uso de registros oficiales de la SEDENA para rematricular armas, con el objetivo de dotarlas de apariencia legal.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS INVESTIGADOS POR EL GOBIERNO MEXICANO

Según la Secretaría de Seguridad y la FGR, la secuencia de acciones fue la siguiente:

- 21 de octubre: Rocha Cantú acudió a la FEMDO para solicitar ser testigo colaborador.

- 15 de noviembre: se libró la orden de aprehensión en su contra.

- 18 de noviembre: fue detenida Mari Carmen N., identificada como “La Fiscal”, señalada como presunta funcionaria que ofrecía apoyo logístico a la red investigada.

- 19 de noviembre: la FGR formalizó el acuerdo de colaboración con Rocha Cantú.

FISCALÍA CONTINÚA INVESTIGACIÓN; ORGANIZACIÓN DE MISS UNIVERSO NO HA EMITIDO DECLARACIONES

El caso permanece bajo análisis directo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y se encuentra en la agenda inmediata de la FGR.

Hasta el momento, ni Raúl Rocha Cantú ni representantes del certamen Miss Universo han emitido declaraciones públicas sobre la investigación o el acuerdo de colaboración.

La indagatoria continúa abierta, y las autoridades federales no han informado sobre los siguientes pasos del proceso ni sobre posibles nuevos implicados dentro de la red empresarial o del sector público vinculada al caso.

