$!Fiscalía de Edomex confirma tres detenidos por homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández

El sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, de 43 años de edad, fue reportado desaparecido el 31 de octubre en Tultitlán, Estado de México. Posteriormente, se confirmó el hallazgo de su cuerpo sin vida en un canal de aguas negras en el municipio de Nextlalpan. Por los hechos, inicialmente se detuvieron a dos personas: Brandon Jonathan 'N' y María Fernanda 'N', quienes fueron ingresados al Penal de Cuautitlán y el Penal de Barrientos en Tlalnepantla, respectivamente. Hasta este 17 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reportó una tercera persona detenida, identificada como Fátima Isabel 'N'.

DETIENEN A TRES PERSONAS POR EL ASESINATO DEL SACERDOTE ERNESTO BALTAZAR HERNÁNDEZ VILCHIS EN EDOMEX Un juez consideró válidos los datos de prueba presentados por un agente del Ministerio Público, gracias a los cuales “se tiene por acreditado tanto la probable intervención, así como la conducta que los agentes activos, es decir, Brandon Jonathan ‘N’, Fátima Isabel ‘N’ y María Fernanda ‘N’ desplegaron a efecto de materializar la conducta delictiva, y como resultado de la misma, produjera la muerte de la víctima y el auxilio para ocultar el cuerpo”.

Las órdenes de captura cumplimentadas al inicio contra Jonathan y Fernanda fueron por la desaparición del religioso. Estando reclusos, fueron aprehendidos por el asesinato. Las tres personas enfrentan señalamientos por el delito de homicidio calificado. DESAPARICIÓN Y ASESINATO DEL SACERDOTE ERNESTO BALTAZAR HERNÁNDEZ VILCHIS EN EL ESTADO DE MÉXICO Se estableció que, el día 29 de octubre, el padre salió de su domicilio en compañía de una mujer, para dirigirse a la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, en Tultitlán. Ingresó al inmueble, donde ya se encontraba Brandon Jonathan 'N'. Las tres personas convivieron por un rato, durante el cual hubo consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, hasta que en algún punto, el acusado atacó con un objeto punzocortante, causándole la muerte.

Posteriormente, llegó María Fernanda 'N', identificada como la pareja sentimental de Brandon. Entre las tres personas, intentaron ocultar el cuerpo en bolsas que amarraron a un sillón. Al día siguiente, se habrían dedicado al traslado del sacerdote a Nextlalpan, donde arrojaron el cuerpo a un canal de aguas negras. En su reporte oficial, la FGJEM explicó que ubicaron el automóvil del sacerdote mediante el registro de cámaras de vigilancia y arcos carreteros rubo al estado de Hidalgo. Es importante mencionar que la unidad iba acompañada de otra persona a bordo de una motocicleta. La Fiscalía solicitó apoyo de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad el seguimiento de los vehículos. El coche del padre fue vendido por alguno de los investigados y, tras identificar a la persona propietaria de la motocicleta, policías de investigación realizaron una entrevista en sede ministerial, donde se obtuvo esta declaración: la persona explicó haber prestado la unidad a Brandon Jonathan 'N', "porque le pidió ayuda para ir a vender una camioneta a Hidalgo porque le habían salido con un fraude". Dicha información resultó ser clave en el caso, ya que gracias a ella, las autoridades identificaron el domicilio del hoy arrestado, el cual fue cateado el 9 de noviembre. En el lugar de los hechos, encontraron indicios importantes como la estola del sacerdote, pertenencias personales y objetos punzocortantes y rastros hemáticos observados gracias a la prueba 'blue star'.