Solicita FGR formalmente a España la extradición de socio de Peak por fraude de 800 mdp

/ 6 noviembre 2025
    Solicita FGR formalmente a España la extradición de socio de Peak por fraude de 800 mdp
    Arturo, el otro socio de Peak señalado por el fraude, continúa prófugo de la justicia. FOTO: ESPECIAL

Víctor Hugo fue detenido en septiembre por autoridades españolas y se busca que sea entregado a México para enfrentar acusaciones

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente a autoridades de España la extradición de Víctor Hugo, uno de los socios del fondo de inversión Peal Investment Fund Management, quien es señalado de un fraude millonario en Nuevo León.

Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público en Nuevo León, informó que en las últimas semanas se entregaron los documentos a la FGR para concretar la petición de extradición.

“Hemos sido informados, por vía no formal, porque eso será comunicado en las horas siguientes, que la Fiscalía General de la República ya ha solicitado el juicio de extradición de esta persona.

“Toda vez que la Fiscalía General de Nuevo León insistió en que era su voluntad que esta persona fuera extraditada y acompañó los documentos soporte conforme a los convenios y tratados internacionales”.

Agotado el trámite, a autoridades mexicanas ya solo les resta esperar la respuesta de autoridades españolas.

Víctor Hugo, junto con su socio Arturo -quien sigue prófugo-, son acusados de defraudar a decenas de inversionistas con un monto aproximado de 800 millones de pesos, por medio del fondo Peak Investment Fund Management.

Las denuncias fueron presentadas desde 2024 y, en febrero de 2025, un juez giró órdenes de aprehensión contra ambos, pero éstos huyeron del País.

La Fiscalía solicitó en agosto una ficha roja de Interpol para su localización y el 30 de septiembre Víctor Hugo fue detenido en España.

Nuevo León

