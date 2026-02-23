Sólo tres organizaciones lograrán convertirse en partidos políticos

Se trata de Somos México, Construyendo Solidaridad y Paz, y México tiene Vida.

De las 51 organizaciones que buscan convertirse en un partido político, al corte de la primera semana de febrero, solamente tres han completado el avance de asambleas y afiliados requeridos para obtener el registro.

Quienes hayan informado al Instituto Nacional Electoral (INE) de su intención de conformar un partido político nacional, tienen hasta el 25 de febrero para llevar a cabo su asamblea nacional; y hasta el 27 del mismo mes para entregar los comprobantes de sus afiliados y asambleas distritales o estatales.

Este sábado, Somos México se convirtió en la primera de estas tres organizaciones en realizar su asamblea nacional constitutiva, en la que se eligió a Guadalupe Acosta Naranjo como presidente y a Cecilia Soto como secretaria general, ambos exmilitantes del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Entre los militantes de Somos México también se presentaron los exministros de la Suprema Corte Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y José Ramón Cossío.

Como testigos de la asamblea asistieron militantes panistas y priistas, quienes celebraron el nacimiento de una nueva opción política de oposición a Morena.

¿Cómo van las organizaciones?

Con el corte de datos hasta el 15 y el 21 de febrero (asambleas y afiliados, respectivamente), Construyendo Solidaridad y Paz (CSP) —el renacimiento del extinto Partido Encuentro Social— ha conseguido formalizar 322 asambleas de las 200 distritales que le exige la ley; y cuenta con 394 mil 951 afiliaciones de las 256 mil 30 requeridas.

De hecho, es la organización que más asambleas ha tenido que repetir, con 25 en total, debido a que “dejaron de contar con el número de afiliaciones requerido”, señala el corte del INE hasta el pasado 3 de febrero.

Sumado a eso, le han cancelado 158 por falta de quorum. Este mismo fin de semana, la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al INE dar entrada y resolver la queja de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República que presentó en contra de la organización Construyendo Sociedades de Paz por el uso de las siglas CSP.

Además, ordenó a la organización no hacer uso de las siglas que pueden confundirse con el nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en tanto el INE resuelve su uso.

Por su parte, México tiene Vida —una organización de extrema derecha con origen en el partido VIDA en Nuevo León— cuenta con 354 mil 251 afiliados; y 250 asambleas acreditadas, mientras que 121 fueron canceladas por falta de asistentes y 7 fueron repetidas.

Somos México —organización encabezada por algunos experredistas y Claudio X. González— ha conseguido 309 mil 602 afiliados; y tiene 246 asambleas acreditadas, con 144 canceladas por falta de quorum.

A esto se suma su asamblea nacional constitutiva.La agrupación Que siga la democracia —afín a Morena— ha conseguido también celebrar 229 asambleas distritales, con 147 canceladas y 4 repetidas, pero hasta el 21 de febrero le faltaban 43 mil 919.

Dato

* 51 organizaciones manifestaron su interés por conformar un partido político; tienen hasta el 27 de febrero para cumplir con los requisitos.