PVEM refrenda respaldo al proyecto político de la presidenta Sheinbaum

CDMX.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ratificó su respaldo al proyecto político que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este viernes el líder de los senadores del instituto político, Manuel Velasco Coello.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Velasco aseguró que los ecologistas “reafirmamos nuestra alianza hacia su proyecto para que siga beneficiando al pueblo de México”, acompañado de imágenes de actos públicos con la mandataria federal.

La declaración se da en el contexto de un debate más amplio en torno a la reforma electoral impulsada por el gobierno federal, en cuya discusión el PVEM ha mostrado posturas diversas entre sus integrantes.

Aunque Velasco ratificó el apoyo del partido a Sheinbaum, dentro de la misma bancada senatorial existen voces discrepantes. El senador Luis Armando Melgar advirtió que su grupo no acompañará la reforma electoral si esta “pretende debilitar al árbitro electoral y concentrar el poder”, argumentando que sin pluralidad y sin garantías sobre la independencia de las autoridades electorales no puede haber elecciones verdaderamente democráticas.

Melgar, sin embargo, señaló que su bancada está dispuesta a entablar un diálogo con los representantes del gobierno para escuchar las conclusiones de los foros realizados sobre la reforma, aunque rechazó negociar la conformación final de la iniciativa.

El respaldo del PVEM se enmarca en la coalición política que acompaña al proyecto gubernamental desde las elecciones de 2024, conformando parte de la alianza que llevó a Sheinbaum al poder y que ha buscado consolidar posiciones comunes en materia legislativa y de políticas públicas.

A pesar de las tensiones internas, el mensaje de Velasco apunta a mantener la unidad institucional del partido con la administración federal, al destacar los beneficios que consideran que la alianza aporta al país. Con información de Excélsior