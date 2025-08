Someten y encarcelan a periodista en Oaxaca; presenta denuncia ante la FGR

Un periodista que realizaba una cobertura ante una denuncia ciudadana fue sometido y encarcelado en el municipio de San Pedro Huamelula, en la Costa de Oaxaca.

Según el relato del periodista Esaú Zavaleta, acudió a una asamblea de la comunidad, luego de ser invitado por pobladores para recabar testimonios sobre la intención de autoridades de derribar un árbol en peligro de extinción.

Pero al llegar a la asamblea, dijo que fue amenazado, sometido y encarcelado por policías de la población, a quienes se les conoce como “topiles”.

“En esta asamblea se cometieron delitos contra mi persona, uno de ellos, me privaron de libertad, me coartaron mi libertad de expresión como periodista, me amenazaron y me mantuvieron retenido en la cárcel de la agencia municipal.

“Acuso directamente a la agente municipal de Playa Grande, es una mujer, no puede creer que una mujer violente a otra mujer. Y a los topiles, que fueron los agresores a este medio de comunicación, quienes me sometieron y me metieron a la cárcel”.

Dijo que dentro de la cárcel fue testigo de actos de amedrentamiento contra la joven Deysi Abigail, propietaria del inmueble en el que se encuentra el árbol que buscan derribar, y la obligaron a disculparse con intimidaciones y burlas.

“Afortunadamente cuando me detuvieron pude grabar el audio, ahí el agente municipal decía que el reportero se comportó grosero y por eso lo encerraron, eso no es cierto, aquí tengo la evidencia, el audio de cómo estaba platicando de ella, de cómo me sometieron y me metieron a la cárcel”.

Zavaleta dijo que lo peor del caso es que en la asamblea estaba presente el presidente municipal de San Pedro Huamelula, Daniel Gutiérrez Peña, quien, aseguró, no intervino ni impidió las agresiones en su contra y su posterior encarcelamiento.

“Le dije al presidente municipal que estaban coartando mi libertad de expresión, pero no dijo nada. Uno de los topiles, del que tengo su foto, dijo: aquí nosotros hacemos lo que queremos y hasta encerramos al presidente municipal, si queremos”.

Tras difundirse en medios su detención en la agencia municipal de Playa Grande, el periodista fue liberado, tras lo cual acudió a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra las autoridades que lo agredieron.