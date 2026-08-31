Regreso a clases 2026-2027: 28 millones de estudiantes vuelven a las aulas en México

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    Regreso a clases 2026-2027: 28 millones de estudiantes vuelven a las aulas en México
    Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, encabezó el arranque del ciclo escolar 2026-2027 desde la Escuela Secundaria Técnica 10, ubicada en la Colonia Doctores. MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

Sheinbaum destacó que son 28 millones de estudiantes quienes iniciaron actividades escolares este lunes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este lunes 31 de agosto regresan a clases alrededor de 28 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de educación básica, media superior y otros niveles educativos, con el inicio del ciclo escolar.

Desde la secundaria técnica número 10 “Artes Gráficas”, ubicada en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, la Mandataria encabezó la ceremonia cívica de inicio de actividades escolares y saludó a los estudiantes que regresaron este lunes a las aulas.

“Saludamos con mucho cariño a todas las niñas y a los niños, (...) a los millones de niñas y niños, adolescentes, jóvenes que entran el día de hoy a clases”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/81-de-maestros-a-favor-de-reglas-para-uso-de-celulares-de-la-sep-mario-delgado-OH23171528

Sheinbaum destacó que son 28 millones de estudiantes quienes inician actividades escolares este lunes.

“28 millones de niñas, niños, jóvenes y adolescentes. El día de hoy inician clases”, señaló durante la ceremonia, en la que estuvo acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez.

El retorno de los alumnos estará acompañado por más de 1.6 millones de maestras y maestros, quienes desarrollarán sus actividades en más de 250 mil escuelas distribuidas en territorio nacional.

Antes de dar paso a las actividades de la conferencia mañanera, la Presidenta encabezó el acto cívico con el que se dio la bienvenida al nuevo ciclo escolar, incluido el saludo a la bandera y la participación de la escolta de la secundaria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sep-dedicara-1-hora-para-hablar-sobre-las-emociones-entregara-16-millones-de-guias-para-cuidar-salud-mental-de-estudiantes-KG23168714

‘ABC DE LAS EMOCIONES’

Dentro de este regreso a las aulas, la SEP contempla la aplicación de las guías del “ABC de las emociones” para que los temas relacionados con la identificación y expresión de sentimientos formen parte de las actividades previstas durante el ciclo escolar.

La conferencia de prensa de este lunes se realiza de manera excepcional en el plantel educativo, donde el gobierno federal presentará el programa “ABC de las emociones”, enfocado en atender aspectos relacionados con la salud mental y la prevención de las violencias entre niñas, niños y adolescentes.

Sheinbaum aprovechó su intervención para recordar que este martes 1 de septiembre presentará su Segundo Informe de Gobierno, por lo que no habrá conferencia mañanera.

“Ya saben, mañana es el Segundo Informe de Gobierno. No hay mañanera el día de mañana y hasta el miércoles nos vemos nuevamente”, anunció.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-y-la-sep-presentan-el-abc-de-las-emociones-para-cuidar-salud-mental-en-escuelas-en-el-regreso-a-clases-BG23168485

Uno de los puntos centrales del ABC de las emociones es que los estudiantes comprendan la importancia de comunicar lo que les ocurre y buscar acompañamiento cuando enfrenten alguna situación que no puedan resolver por sí solos.

“En eso consiste cuidar la salud mental: en aprender a decir lo que nos pasa y en saber que pedir ayuda a tiempo es un gesto valiente”, afirmó Mario Delgado.

El secretario explicó que la estrategia busca involucrar no solamente a quienes necesitan expresar lo que sienten, sino también a las personas que pueden escuchar, orientar y acompañar dentro de las escuelas y las familias.

El programa forma parte de los planteamientos de la Nueva Escuela Mexicana, con una visión que pretende incorporar a toda la comunidad educativa en las actividades relacionadas con el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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