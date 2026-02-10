SRE confirma suplantación externa de su número de teléfono; alerta por posibles fraudes

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó sobre la suplantación externa del número telefónico de sus oficinas centrales, utilizado para realizar llamadas falsas con fines de fraude, y advirtió que no solicita datos personales ni recursos económicos por esta vía.

La dependencia, encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, informó que ya presentó la denuncia correspondiente y que dará seguimiento al caso, al tiempo que pidió a la ciudadanía extremar precauciones ante este tipo de intentos de engaño.

“Recordamos no proporcionar ninguna información personal sin verificar la autenticidad de la llamada y hacer caso omiso ante la duda de su veracidad”, señaló la SRE.