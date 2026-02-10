SRE confirma suplantación externa de su número de teléfono; alerta por posibles fraudes
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
Se exhortó a no enviar dinero ni compartir datos personales por mensajes o llamadas, verificar cualquier contacto por canales oficiales, ignorar solicitudes sospechosas y reportar cualquier intento de fraude
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó sobre la suplantación externa del número telefónico de sus oficinas centrales, utilizado para realizar llamadas falsas con fines de fraude, y advirtió que no solicita datos personales ni recursos económicos por esta vía.
La dependencia, encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, informó que ya presentó la denuncia correspondiente y que dará seguimiento al caso, al tiempo que pidió a la ciudadanía extremar precauciones ante este tipo de intentos de engaño.
TE PUEDE INTERESAR: Secretaría de Seguridad advierte por fraude ‘toque fantasma’: Así es el peligroso ‘modus operandi’
“Recordamos no proporcionar ninguna información personal sin verificar la autenticidad de la llamada y hacer caso omiso ante la duda de su veracidad”, señaló la SRE.
En el mismo contexto, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, denunció que recientemente “personas malintencionadas” suplantaron su identidad para cometer fraudes, solicitar dinero y obtener información personal, situación que también fue denunciada ante las autoridades.
TE PUEDE INTERESAR: Cuidado con los anuncios en línea con historias muy elaboradas, podría tratarse de estafas
Ante estos hechos, Velasco exhortó a no enviar dinero ni compartir datos personales por mensajes o llamadas, verificar cualquier contacto por canales oficiales, ignorar solicitudes sospechosas y reportar cualquier intento de fraude o extorsión a los números 089 y 911.