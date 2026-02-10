SRE confirma suplantación externa de su número de teléfono; alerta por posibles fraudes

México
/ 10 febrero 2026
    La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó sobre la suplantación externa del número telefónico de sus oficinas centrales. VANGUARDIA

Se exhortó a no enviar dinero ni compartir datos personales por mensajes o llamadas, verificar cualquier contacto por canales oficiales, ignorar solicitudes sospechosas y reportar cualquier intento de fraude

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó sobre la suplantación externa del número telefónico de sus oficinas centrales, utilizado para realizar llamadas falsas con fines de fraude, y advirtió que no solicita datos personales ni recursos económicos por esta vía.

La dependencia, encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, informó que ya presentó la denuncia correspondiente y que dará seguimiento al caso, al tiempo que pidió a la ciudadanía extremar precauciones ante este tipo de intentos de engaño.

“Recordamos no proporcionar ninguna información personal sin verificar la autenticidad de la llamada y hacer caso omiso ante la duda de su veracidad”, señaló la SRE.

En el mismo contexto, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, denunció que recientemente “personas malintencionadas” suplantaron su identidad para cometer fraudes, solicitar dinero y obtener información personal, situación que también fue denunciada ante las autoridades.

Ante estos hechos, Velasco exhortó a no enviar dinero ni compartir datos personales por mensajes o llamadas, verificar cualquier contacto por canales oficiales, ignorar solicitudes sospechosas y reportar cualquier intento de fraude o extorsión a los números 089 y 911.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

