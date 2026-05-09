SRE exige a Israel respetar derechos de mexicanos que viajan en la Flotilla Global Sumud hacia Gaza

La dependencia federal señaló que, en seguimiento a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum , se acordó celebrar en los próximos días una reunión entre el jefe de la Unidad para América del Norte de la cancillería, Roberto Velasco, y las familias de las personas mexicanas que forman parte de la flotilla.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que mantiene acciones diplomáticas y consulares para proteger a las y los mexicanos que participan en la Flotilla Global Sumud, luego de las recientes tensiones registradas en la región y la intercepción de una de las embarcaciones en alta mar.

SRE MANTIENE CONTACTO CON FAMILIARES Y TRIPULANTES DE LA FLOTILLA GLOBAL SUMUD

A través de un comunicado, la cancillería reiteró que mantiene contacto permanente con las familias de los connacionales y que las representaciones diplomáticas mexicanas en la región continúan brindando acompañamiento e información actualizada sobre las gestiones realizadas.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso con la protección de su integridad física y de sus derechos humanos”, indicó la dependencia.

La SRE detalló que, desde que se tuvo conocimiento de la presencia de mexicanos en la flotilla, las embajadas y consulados de México en la región iniciaron gestiones con autoridades competentes para garantizar el respeto a los derechos humanos y la integridad física de las personas involucradas.

Asimismo, señaló que se proporcionó información relacionada con las condiciones políticas y de seguridad en la zona, además de compartir números de emergencia y mantener comunicación constante con las personas tripulantes durante cada etapa de su trayecto.

MÉXICO EXIGE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE CONNACIONALES

La cancillería mexicana informó que el Gobierno de México mantiene su exigencia a Israel para que se garantice la integridad física y mental de las personas mexicanas a bordo de la flotilla, así como el respeto pleno a sus derechos humanos y al derecho internacional.

También indicó que se solicitó facilitar el acceso consular de la Embajada de México en Tel Aviv en caso de ser requerido.

De acuerdo con el comunicado oficial, la SRE realizó gestiones diplomáticas y consulares específicas para apoyar a una connacional que viajaba en una de las embarcaciones interceptadas en alta mar, situación que la dependencia calificó como contraria al principio jurídico de libertad de navegación.

La persona mexicana regresó a la Ciudad de México el pasado 2 de mayo.