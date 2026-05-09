SRE exige a Israel respetar derechos de mexicanos que viajan en la Flotilla Global Sumud hacia Gaza

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    SRE exige a Israel respetar derechos de mexicanos que viajan en la Flotilla Global Sumud hacia Gaza
    La SRE informó que mantiene apoyo diplomático a mexicanos en la Flotilla Global Sumud y presentó una protesta ante Israel. VANGUARDIA
Stephanie León
por Stephanie León

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SRE reafirma protección a mexicanos que participan en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que mantiene acciones diplomáticas y consulares para proteger a las y los mexicanos que participan en la Flotilla Global Sumud, luego de las recientes tensiones registradas en la región y la intercepción de una de las embarcaciones en alta mar.

La dependencia federal señaló que, en seguimiento a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se acordó celebrar en los próximos días una reunión entre el jefe de la Unidad para América del Norte de la cancillería, Roberto Velasco, y las familias de las personas mexicanas que forman parte de la flotilla.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexicana-a-bordo-de-la-flotilla-global-sumud-es-repatriada-DB20470164

SRE MANTIENE CONTACTO CON FAMILIARES Y TRIPULANTES DE LA FLOTILLA GLOBAL SUMUD

A través de un comunicado, la cancillería reiteró que mantiene contacto permanente con las familias de los connacionales y que las representaciones diplomáticas mexicanas en la región continúan brindando acompañamiento e información actualizada sobre las gestiones realizadas.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso con la protección de su integridad física y de sus derechos humanos”, indicó la dependencia.

La SRE detalló que, desde que se tuvo conocimiento de la presencia de mexicanos en la flotilla, las embajadas y consulados de México en la región iniciaron gestiones con autoridades competentes para garantizar el respeto a los derechos humanos y la integridad física de las personas involucradas.

Asimismo, señaló que se proporcionó información relacionada con las condiciones políticas y de seguridad en la zona, además de compartir números de emergencia y mantener comunicación constante con las personas tripulantes durante cada etapa de su trayecto.

MÉXICO EXIGE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE CONNACIONALES

La cancillería mexicana informó que el Gobierno de México mantiene su exigencia a Israel para que se garantice la integridad física y mental de las personas mexicanas a bordo de la flotilla, así como el respeto pleno a sus derechos humanos y al derecho internacional.

También indicó que se solicitó facilitar el acceso consular de la Embajada de México en Tel Aviv en caso de ser requerido.

De acuerdo con el comunicado oficial, la SRE realizó gestiones diplomáticas y consulares específicas para apoyar a una connacional que viajaba en una de las embarcaciones interceptadas en alta mar, situación que la dependencia calificó como contraria al principio jurídico de libertad de navegación.

La persona mexicana regresó a la Ciudad de México el pasado 2 de mayo.

MÉXICO PRESENTÓ PROTESTA DIPLOMÁTICA ANTE ISRAEL

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que, derivado de este caso, México presentó una protesta diplomática ante Israel por la privación ilegal de la libertad de la connacional involucrada.

Además, informó que los otros seis mexicanos que participan en la flotilla permanecen en contacto con las representaciones diplomáticas mexicanas en la región y, hasta el momento, se reportan en buenas condiciones.

La dependencia añadió que, a petición de las familias, distintas áreas de la cancillería se han reunido en al menos seis ocasiones con familiares y representantes legales para informar sobre las acciones consulares emprendidas y atender sus inquietudes.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-falacia-de-la-zona-de-amortiguacion-de-israel-CJ19894017

GOBIERNO DE MÉXICO LLAMA A LA PAZ Y AL RESPETO AL DERECHO INTERNACIONAL

La SRE indicó que continuará dando seguimiento al caso mediante los canales diplomáticos y jurídicos disponibles para proteger a las personas mexicanas involucradas y salvaguardar sus derechos.

Finalmente, el Gobierno de México reiteró su llamado a la construcción de la paz y al cumplimiento del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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