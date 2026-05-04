Mexicana a bordo de la Flotilla Global Sumud es repatriada

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    Mexicana a bordo de la Flotilla Global Sumud es repatriada
    El embajador de México en Grecia, Alejandro García Moreno, asistió a la connacional en ese país, informó la SRE en un comunicado. FOTO: Archivo / Cuartoscuro Secretarías de Estado

La connacional Vanessa Calva viajaba en una de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud interceptadas por autoridades israelíes en alta mar

CDMX.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el fin de semana, Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular, recibió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a la connacional que viajaba en una de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud interceptadas por autoridades israelíes en alta mar en contravención al principio jurídico de la libertad de navegación.

A través de un comunicado, explicó que el embajador de México en Grecia, Alejandro García Moreno, asistió a la connacional en ese país y en coordinación con el cónsul de México en Estambul, Alberto Fierro Garza, fue repatriada a México para reunirse con sus familiares.

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En ese sentido, la Cancillería agradeció las gestiones de las autoridades griegas y turcas en apoyo a la repatriación de la connacional y aseguró que se le brindará el apoyo y acompañamiento necesarios ante los hechos ocurridos, en pleno respeto y salvaguarda de sus derechos fundamentales.

Agregó que las representaciones de México en la región continúan en contacto con las y los otros siete connacionales que no fueron interceptados, quienes hasta ahora se reportan bien, e indicó que sigue en contacto permanente y directo con sus familiares para brindar acompañamiento.

LLAMAN A ISRAEL A RESPETAR LOS DH

Adicionalmente, destacó que, a través de canales diplomáticos, se ha transmitido a Israel con la mayor firmeza que se respeten los derechos de las personas tripulantes, que se garantice su bienestar físico y mental, y el derecho de libre tránsito.

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”México reitera su profunda y enérgica objeción a la intercepción de las flotillas, acto que constituye una flagrante violación de los principios fundamentales del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, y que no puede ser tolerado bajo ninguna circunstancia”, dijo.

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