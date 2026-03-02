Muere mexicano bajo custodia de ICE; SRE exige investigación y pide expediente médico en California

CDMX.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que activó el protocolo de atención consular tras el fallecimiento de un mexicano bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

En un boletín, la Cancillería, a cargo de Juan Ramón de la Fuente, detalló que el connacional se encontraba bajo custodia de ICE en el Centro de Procesamiento en Adelanto, California, y señaló que se buscó contacto inmediato con autoridades para obtener información del caso.

“Se exigirá una investigación inmediata y exhaustiva sobre las condiciones que han derivado en el fallecimiento de connacionales bajo custodia de esta autoridad, a fin de determinar responsabilidades y garantizar que estos hechos no se repitan”, aseguró la dependencia.

La SRE indicó que, ante la gravedad de los hechos, el Consulado de México en San Bernardino activó de inmediato los protocolos de protección consular y estableció comunicación urgente con autoridades, a fin de solicitar informes sobre las circunstancias del deceso.

Entre las gestiones realizadas, la Cancillería solicitó formalmente el expediente médico, los reportes de custodia y “todos los elementos que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido”, como parte del seguimiento consular del caso.

De acuerdo con la SRE, personal de Protección del Consulado ha brindado acompañamiento “cercano y permanente” a la familia del ciudadano mexicano, y el titular de la representación estableció contacto directo para expresar condolencias y ofrecer el apoyo requerido.

La dependencia federal afirmó que la atención a este tipo de situaciones es prioritaria para el Gobierno de México y añadió que solicitará formalmente una investigación sobre las condiciones sistémicas que han derivado en “sucesos tan lamentables como este”, al reiterar que la protección de los derechos humanos de las personas mexicanas en el exterior es una prioridad.