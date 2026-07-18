SRE lamenta muerte de Carmen Moreno, de primera embajadora eminente de México

CDMX.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó el fallecimiento de Carmen Moreno Toscano, quien fue la primera mujer en recibir el rango de Embajadora Eminente en la historia de la Cancillería. La SRE destacó que su trayectoria y compromiso dejaron una huella invaluable en el Servicio Exterior Mexicano y en la vida pública del país. La dependencia expresó sus condolencias a familiares, amistades, colegas y seres queridos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la Cancillería señaló que Moreno Toscano fue una distinguida diplomática mexicana y manifestó su solidaridad con quienes hoy enfrentan su pérdida. “Descanse en paz”, expresó la dependencia.

Desde la @SRE_mx lamentamos profundamente el fallecimiento de la embajadora emérita Carmen Moreno Toscano, distinguida diplomática mexicana cuya trayectoria y compromiso dejaron una huella invaluable en el servicio exterior y en la vida pública de nuestro país.



Expresamos... pic.twitter.com/zgkilKhBf7 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 19, 2026

Por su parte el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, lamentó el fallecimiento de la embajadora emérita y reconoció que dedicó su vida al Servicio Exterior Mexicano.

El funcionario afirmó que su carrera diplomática estuvo marcada por un compromiso permanente con la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Velasco Álvarez también extendió sus condolencias a los familiares, amistades y a todas las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con la diplomática, al reiterar el reconocimiento a su legado en la política exterior de México.

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