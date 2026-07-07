Admite SRE riesgo de salida de personal consular en Estados Unidos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Admite SRE riesgo de salida de personal consular en Estados Unidos
    Las visas A2 corresponden a funcionarios o empleados de gobiernos extranjeros que realizan labores oficiales en Estados Unidos. Cuartoscuro

El motivo para regresar al país es el vencimiento, a finales de este año, de la última extensión para sus visas A2

CDMX.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) admitió que personal contratado en la red consular de México en Estados Unidos podría tener que regresar al país por el vencimiento, a finales de este año, de la última extensión para sus visas A2.

El Canciller Roberto Velasco se refirió al tema tras ser cuestionado en la mañanera sobre alrededor de 400 trabajadores por contrato en consulados mexicanos que buscan una solución ante el riesgo de perder su empleo cuando expire su documentación migratoria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-pide-a-la-fgr-un-informe-sobre-brenda-quevedo-y-el-caso-wallace-tras-casi-20-anos-sin-sentencia-DN21975732

“La última extensión que nos dieron concluye a finales de este año. Estamos, por supuesto, en conversaciones para ver cómo se puede atender esta situación”, dijo.

“Si es necesario que algunas personas se regresen a México, qué alternativas se les pueden ofrecer en la Secretaría de Relaciones Exteriores”, se le preguntó al Canciller.

VISAS A1 Y A2

Velasco identificó a los trabajadores como prestadores de servicios profesionales independientes, quienes durante años han laborado en la red consular bajo contratos y con visas A2.

Las visas A1 son otorgadas a embajadores, diplomáticos de carrera y funcionarios consulares acreditados, mientras que las A2 corresponden a funcionarios o empleados de gobiernos extranjeros que realizan labores oficiales en Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/unam-presenta-denuncia-penal-por-fraudes-en-el-examen-de-ingreso-a-licenciatura-2026-JN21974481

Ambas categorías se otorgan a personas que viajan o permanecen en ese país exclusivamente para desempeñar funciones gubernamentales y su vigencia está sujeta a las condiciones autorizadas por las autoridades estadounidenses.

NEGOCIAN EXTENSIONES

Este martes, en Palacio Nacional, el Canciller dijo que México ha negociado desde el sexenio pasado extensiones para mantener a ese personal en Estados Unidos y que esas prórrogas han permitido prolongar su estancia por más de ocho años.

Explicó que la Cancillería busca opciones por la vía diplomática y administrativa para atender cada caso, ante la posibilidad de que una parte del personal deba volver a México.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-cuarto-pais-de-la-ocde-con-mayor-subida-del-salario-real-desde-inicios-de-2021-AN21975612

Velasco denunció que el problema se arrastra desde 2017, cuando la Administración del priista Enrique Peña Nieto dejó pendiente la atención de las visas de esos trabajadores.

“Vamos a seguir de la mano todas estas personas buscando la mejor solución posible para cada uno de los casos”, aseguró.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Consulado
Relaciones Exteriores

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SRE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
De gran peso

De gran peso
true

México: La cultura del milagro y del esfuerzo
Pese a que el arancel promedio saltó de 16 a 28 por ciento para naciones sin tratado comercial como China, la medida ha golpeado más a las cadenas de suministro que a la inflación nacional.

Golpean aranceles costos de importación de China; pero frena inflación en México
Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, solicitó a la justicia de Estados Unidos cumplir su condena de cadena perpetua en un centro penitenciario con atención médica especializada debido a su estado de salud.

Pide ‘El Mayo’ Zambada a EU pasar sus últimos años en prisión médica por su estado de salud
Aprende cómo verificar si tu CURP certificada 2026 es válida, corregir errores, descargarla gratis en PDF y conocer los principales trámites para los que este documento es indispensable.

CURP certificada 2026... paso a paso para verificar si es válida, corregir errores y descargarla gratis en PDF
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes ráfagas de viento a estos estados
¡Se sabía! Confirma Televisa a Ernesto Laguardia como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’

¡Se sabía! Confirma Televisa a Ernesto Laguardia como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’
El cuadro albiceleste logro la remontada en el minuto 92 del tiempo regular.

Argentina remonta y vence a Egipto 3-2 y avanza a cuartos de final en el mundial 2026