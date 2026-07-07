Admite SRE riesgo de salida de personal consular en Estados Unidos

CDMX.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) admitió que personal contratado en la red consular de México en Estados Unidos podría tener que regresar al país por el vencimiento, a finales de este año, de la última extensión para sus visas A2. El Canciller Roberto Velasco se refirió al tema tras ser cuestionado en la mañanera sobre alrededor de 400 trabajadores por contrato en consulados mexicanos que buscan una solución ante el riesgo de perder su empleo cuando expire su documentación migratoria.

“La última extensión que nos dieron concluye a finales de este año. Estamos, por supuesto, en conversaciones para ver cómo se puede atender esta situación”, dijo. “Si es necesario que algunas personas se regresen a México, qué alternativas se les pueden ofrecer en la Secretaría de Relaciones Exteriores”, se le preguntó al Canciller.

VISAS A1 Y A2 Velasco identificó a los trabajadores como prestadores de servicios profesionales independientes, quienes durante años han laborado en la red consular bajo contratos y con visas A2. Las visas A1 son otorgadas a embajadores, diplomáticos de carrera y funcionarios consulares acreditados, mientras que las A2 corresponden a funcionarios o empleados de gobiernos extranjeros que realizan labores oficiales en Estados Unidos.

Ambas categorías se otorgan a personas que viajan o permanecen en ese país exclusivamente para desempeñar funciones gubernamentales y su vigencia está sujeta a las condiciones autorizadas por las autoridades estadounidenses. NEGOCIAN EXTENSIONES Este martes, en Palacio Nacional, el Canciller dijo que México ha negociado desde el sexenio pasado extensiones para mantener a ese personal en Estados Unidos y que esas prórrogas han permitido prolongar su estancia por más de ocho años. Explicó que la Cancillería busca opciones por la vía diplomática y administrativa para atender cada caso, ante la posibilidad de que una parte del personal deba volver a México.

Velasco denunció que el problema se arrastra desde 2017, cuando la Administración del priista Enrique Peña Nieto dejó pendiente la atención de las visas de esos trabajadores. “Vamos a seguir de la mano todas estas personas buscando la mejor solución posible para cada uno de los casos”, aseguró.

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