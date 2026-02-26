$!Asesinan en La Paz a Bernardo Soriano Castro, exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto en BCS

Bernardo Soriano Castro fue asesinado la mañana del miércoles 25 de febrero en La Paz, Baja California Sur, nueve días después de que se hiciera efectiva su destitución como titular del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales. Soriano Castro encabezó durante más de siete años la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto en la Procuraduría estatal. Tras su salida de esa área, asumió el cargo en el Instituto de Ciencias Penales. TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Michoacán detiene a otros 3 implicados en homicidio de Carlos Manzo Su remoción del instituto se formalizó a partir del 16 de febrero de 2026, luego de que el procurador estatal, Antonio López, firmara el oficio correspondiente. En el documento se estableció que la separación del cargo obedecía a la “pérdida de confianza de su profesionalismo y lealtad institucional derivada de su intervención pública en asuntos de su conocimiento, extralimitando sus facultades y atribuciones al divulgar información y emitir opiniones públicas respecto de asuntos que son competencia de otras áreas de esta institución”.

CONFERENCIAS, ACUSACIONES Y POSTURA POLÍTICA El exfuncionario dejó la Subprocuraduría en medio de una conferencia de prensa en la que habló sobre los operativos que coordinó y la disminución de homicidios tras la crisis de violencia que afectó a la entidad desde 2017. En esa intervención afirmó que no renunciaría porque no le debía nada al crimen organizado. El 22 de junio del año pasado aparecieron mantas en La Paz en las que se le acusaba de presuntos nexos criminales. En su última conferencia rechazó tener relación con grupos delictivos. Días después fue removido del cargo el 1 de julio. El 13 de febrero de 2026 publicó un video en el que denunció su destitución como titular del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales. La separación se hizo efectiva el 16 de febrero.

En el mensaje que acompañó la publicación del oficio, escribió: “Me dirijo a todas y todos ustedes con mucho respeto, para decirles que hemos sido objeto de censura, de persecución, y represión de nuestra libertad de expresión, por dar nuestra opinión de cómo mejorar las instituciones, y en una decisión unilateral por parte del Procurador busca despedirnos”. El 16 de febrero difundió otro video en el que señaló: “Este es el problema que enfrentamos actualmente en México, que personas que sienten que las instituciones son de ellos pueden hacer este tipo de cosas. A juicio del procurador -porque él está firmando esto- yo no soy digno de confianza por expresar mi opinión consagrada en la Constitución. A juicio del procurador yo no soy digno representante de la Procuraduría cuando llevé los asuntos más importantes en la historia de la Procuraduría”.

DETALLES DEL HOMICIDIO Y ASEGURAMIENTO DE INDICIOS La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE) informó que el homicidio ocurrió en una calle sin nombre y acceso al fraccionamiento Hispania, en La Paz. En un primer comunicado, la dependencia señaló: “La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Bernardo Soriano Castro, ocurrido la mañana de este miércoles, quien fuera un destacado servidor público que formó parte de esta institución durante varios años, desempeñándose por más de siete años como Subprocurador de Delitos de Alto Impacto”. Añadió que “durante su trayectoria, el doctor Soriano Castro se distinguió por su compromiso con la procuración de justicia, su profesionalismo y su vocación de servicio, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento institucional y al combate a la delincuencia en Baja California Sur”. La institución informó que inició “de manera inmediata las investigaciones correspondientes, activando todos los protocolos y líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido, determinar las circunstancias de la agresión e identificar y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables”.

En un segundo comunicado, la PGJE detalló: “REALIZA PGJE EXHAUSTIVAS INVESTIGACIONES PARA ESCLARECER EL HOMICIDIO DEL EX SUBPROCURADOR DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO”. Precisó que “peritos de la Dirección de Servicios Periciales y agentes de investigación de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI), cuyo titular fue comisionado por la Secretaría de Marina (SEMAR), para dirigir esta Subprocuraduría con acuerdo del Gobierno del Estado, será responsable de conducir las investigaciones del caso, se trasladaron al sitio para recolectar indicios y evidencia forense”. En el lugar se aseguró “un vehículo Jeep Wrangler color gris, modelo reciente, con varios orificios producidos por proyectil de arma de fuego, así como casquillos percutidos de un arma de fuego calibre 7.62 x 39 que fueron trasladados a los laboratorios forenses de la Dirección de Servicios Periciales”. El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense, donde la necropsia determinó como causa de muerte “lesión multiorgánica, producida por impacto de proyectil de arma de fuego”. La PGJE confirmó que “la niña se encuentra sana y salva” y reiteró su llamado a la ciudadanía para aportar información a través de la línea de denuncia anónima 089 o al Centro Estatal de Denuncia Anónima Ciudadana (DACBCS).

TE PUEDE INTERESAR: Capturan en Acuña a prófugo por homicidio en Veracruz ÚLTIMA PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES La última publicación de Soriano fue un mensaje en el que expresó: “Mi reconocimiento al Gral. Ricardo Trevilla Trejo y a las Fuerzas Armadas, solo un líder que ha estado en innumerables batallas sabe el sentir de sus elementos y familias, y tiene la calidad moral de opinar desde ese sentir, así mismo el mensaje que nos da en el eje 3 de fortalecer al Ministerio Público y continuar con la coordinación con Estados Unidos. Aquí en Baja California Sur hay muchos policías y militares que han arriesgado su vida en el combate a estas organizaciones terroristas, como Estado les debemos reformas estructurales”. Las investigaciones sobre el homicidio continúan en curso, de acuerdo con lo informado por la autoridad estatal.

