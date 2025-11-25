SSC despliega 600 mujeres policías por marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Este 25 de noviembre se estará realizando la marcha ‘25N’ en las calles de la Ciudad de México, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX) decidió desplegar un operativo especial compuesto por 600 mujeres policías.

Con un enfoque de protección y contención ante posibles disturbios, las uniformadas seguirán la ruta de la manifestación que ya ha iniciado desde el Ángel de la Independencia y del Monumento a la Revolución, que fueron identificados como puntos de reunión.

Se prevé que la protesta culmine en el Zócalo, frente al Palacio Nacional que se blindó previamente con vallas.

OPERATIVO ESPECIAL POR LA MARCHA DEL ‘25N’ BUSCA PROTEGER A LAS MUJERES

En un comunicado de prensa, difundido en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró que las uniformadas brindarán acompañamiento a la distancia, durante el desarrollo de la manifestación.

Asimismo, se describió que las oficiales portarán su equipo de protección personal.