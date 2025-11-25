SSC despliega 600 mujeres policías por marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

México
/ 25 noviembre 2025
    SSC despliega 600 mujeres policías por marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
    La SSC-CDMX desplegó a 600 mujeres policías para la marcha del ‘25N’, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. FOTO: VICTORIA VALTIERRA | CUARTOSCURO

El operativo de seguridad en la Ciudad de México es es para protección y contención ante posibles disturbios en la marcha del 25 de noviembre

Este 25 de noviembre se estará realizando la marcha ‘25N’ en las calles de la Ciudad de México, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX) decidió desplegar un operativo especial compuesto por 600 mujeres policías.

Con un enfoque de protección y contención ante posibles disturbios, las uniformadas seguirán la ruta de la manifestación que ya ha iniciado desde el Ángel de la Independencia y del Monumento a la Revolución, que fueron identificados como puntos de reunión.

Se prevé que la protesta culmine en el Zócalo, frente al Palacio Nacional que se blindó previamente con vallas.

OPERATIVO ESPECIAL POR LA MARCHA DEL ‘25N’ BUSCA PROTEGER A LAS MUJERES

En un comunicado de prensa, difundido en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró que las uniformadas brindarán acompañamiento a la distancia, durante el desarrollo de la manifestación.

Asimismo, se describió que las oficiales portarán su equipo de protección personal.

“Durante el desarrollo de las actividades, de ser necesario, intervendrán más equipos de trabajo y, si se detecta que algunas de las participantes portan objetos aptos para agredir, se retirarán para garantizar la seguridad de las manifestantes y demás usuarios de la vía pública, así como de los establecimientos comerciales, su personal y sus clientes”.

CLAUDIA SHEINBAUM SOLICITÓ UNA MARCHA DEL ‘25N’ PACÍFICA

En su discurso de la conferencia ‘Mañanera del Pueblo’, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado para que colectivos realicen una jornada de protestas pacíficas.

“Todas aquellas o aquellos que van a marchar el día de mañana (25 de noviembre), pues hacer un llamado a que sea una marcha de manera pacífica”.

OBJETIVOS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es para visibilizar, sensibilizar y promover acciones a nivel mundial para prevenir y erradicar la violencia que sufren mujeres y niñas en todas sus formas.

Se pretende movilizar a gobiernos, organizaciones internacionales y a la sociedad civil para que implementen medidas efectivas de protección, prevención y sanción de los agresores, así como para garantizar el apoyo y la reparación a las víctimas y supervivientes.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), que declaró oficialmente esta fecha en 1999, subraya que la erradicación de la violencia es fundamental para el avance de la igualdad de género y la plena realización de los derechos humanos. La organización, a través de entidades como ONU Mujeres, enfatiza el carácter estructural, histórico e interseccional de la violencia de género, que se manifiesta en el ámbito físico, sexual, psicológico, económico y digital.

