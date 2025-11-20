Sismológico Nacional reporta tres microsismos seguidos en Naucalpan, Estado de México

México
/ 20 noviembre 2025
    Sismológico Nacional reporta tres microsismos seguidos en Naucalpan, Estado de México
    Tres microsismos de magnitudes 2.3, 2.5 y 1.6 se registraron la tarde de este miércoles en Naucalpan, Estado de México, de acuerdo a datos del SSN. FOTO: ESPECIAL

Autoridades municipales informaron que se activaron los protocolos de Protección Civil

Tres microsismos de magnitudes 2.3, 2.5 y 1.6 se registraron la tarde de este miércoles en Naucalpan, Estado de México, de acuerdo a datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El primer movimiento ocurrió a las 16:36 horas y tuvo una magnitud de 2.3. Habitantes del municipio reportaron en redes sociales que el sismo se sintió de forma trepidatoria. Siete minutos después, a las 16:43 horas, se presentó un segundo evento sísmico de magnitud 2.5.

El movimiento también fue percibido en zonas colindantes de la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde vecinos de la colonia Lomas de Sotelo señalaron que sintieron el movimiento.

Dos minutos más tarde, se registró otro movimiento telúrico de magnitud 1.6.

Autoridades municipales informaron que se activaron los protocolos de Protección Civil para realizar recorridos y verificar posibles afectaciones en el territorio. Hasta el momento, no se han reportado daños.

Estos microsismos se suman a los registrados en junio, los cuales tuvieron magnitud de 2.1 y 1.2, con epicentros en las colonias San Luis Tlatilco y Capulín Soledad.

(Con información de El Universal)

