$!Encuentran a familia asesinada, incluyendo a niña de 10 años; investigan conflicto laboral

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó sobre el hallazgo de cuatro cuerpos vinculados con la desaparición de una familia en Reynosa, reportada desde el 31 de octubre. Tres de las víctimas fueron localizadas inicialmente en un camino de terracería a las afueras de la ciudad, mientras que el cuarto cuerpo fue encontrado posteriormente durante un cateo en un domicilio del mismo municipio. De acuerdo con el organismo, los tres primeros cuerpos hallados permanecen en el Servicio Médico Forense, donde se efectuaron los estudios periciales para determinar la causa de muerte e identificación.

HALLAN CUERPOS DE DOS HOMBRES Y UNA MUJER; CORRESPONDEN CON DESCRIPCIONES DE FAMILIA DESAPARECIDA Según los datos contenidos en la carpeta de investigación, existe evidencia que permite presumir que se trata de un hombre, una mujer y otro hombre, trabajadores de una maquiladora, quienes formaban parte del grupo de personas buscadas. Respecto a la cuarta víctima, la Fiscalía indicó que la información recabada permitió localizar su cuerpo en una vivienda del Fraccionamiento Valle Soleado, tras la ejecución de una orden de cateo por parte de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas Sin embargo, no se dieron detalles sobre el sexo de la víctima. De acuerdo con la información anteriormente proporcionada, se trataría de una mujer, dejando la incógnita sobre si es la madre, de 37 años, o su hija, de 10 años. FISCAL DE TAMAULIPAS REVELA CAUSAS DE MUERTE DE TRES MIEMBROS DE UNA FAMILIA REPORTADA COMO DESAPARECIDA El fiscal general de Tamaulipas detalló que los dictámenes periciales revelaron las siguientes causas de muerte: - Cuerpo A (femenina): asfixia por estrangulamiento. - Cuerpo B (masculino): shock hipovolémico derivado de una herida cortante en el cuello. - Cuerpo C (masculino): hemorragia intracraneal por traumatismo craneoencefálico. La investigación continúa para profundizar en las circunstancias del fallecimiento y confirmar plenamente la identificación de las personas localizadas.

DETIENEN A DOS PERSONAS PRESUNTAMENTE VINCULADAS CON EL ASESINATO DE FAMILIA EN REYNOSA Las autoridades señalaron que, hasta el momento, dos personas fueron detenidas por su presunta relación con los hechos. Ambas se encuentran a disposición del Ministerio Público, que trabaja en la integración de la carpeta correspondiente. Además, se indicó que al menos otras dos personas habrían participado. Con base en la información preliminar, la línea principal de investigación se centra en la posibilidad de que los presuntos responsables hubieran sido contratados para privar de la libertad a una de las víctimas, en aparente represalia por haber obtenido un ascenso a supervisor en la maquiladora donde laboraba. Durante la ejecución de ese plan, los agresores habrían privado de la libertad a la familia completa para posteriormente causarles la muerte. La Fiscalía destacó que las indagatorias continúan y reiteró que no habrá impunidad. QUIÉNES ERAN LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA DESAPARECIDA EN REYNOSA QUE FUERON ENCONTRADOS SIN VIDA La familia estaba integrada por Heriberto González Santes, de 41 años; Berenice Flores Flores, de 37; su hija, Claudia Estefanía González Flores, de 10; y Ángel Manuel González Valencia, de 20 años, sobrino de la pareja. La denuncia de su desaparición fue presentada el 31 de octubre por un familiar, luego de que dejaran de responder llamadas y mensajes. De acuerdo con versiones recogidas por el medio Animal Político, el denunciante visitó el domicilio de la familia en la colonia Hacienda Las Fuentes, donde encontró la vivienda en penumbra, con puertas entreabiertas, sin signos visibles de violencia y sin presencia de los habitantes. Relató que, al intentar entrar, la puerta cedió sin necesidad de forzarla. Los padres trabajaban en una maquiladora de la región y, según conocidos, no habían referido amenazas previas o conflictos.