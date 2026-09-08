SSPC repele agresión en Culiacán: cuatro detenidos y armas aseguradas

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ) repelieron una agresión en la ciudad de Culiacán. Durante la intervención, se detuvieron a cuatro individuos y se aseguraron diversas armas de fuego, incluidas tres pistolas.

A través de su cuenta oficial de X, Omar García Harfurch informó sobre el ataque de personas armadas hacia elementos de la SSPC el día 8 de septiembre en Culiacán.

De acuerdo con Harfurch, los agentes se encontraban realizando labores de seguridad sobre la carretera federal México 15, cuando fueron agredidos con armas de fuego.

En los hechos se aseguraron tres armas de fuego, dos largas y una corta, 30 cargadores, 502 cartuchos, cinco chalecos balísticos, dos pecheras, artefactos metálicos ponchallantas y un vehículo con placas de Texas, Estados unidos, el cual cuenta con reporte de robo en ese país.