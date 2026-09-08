SSPC repele agresión en Culiacán: cuatro detenidos y armas aseguradas

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    SSPC repele agresión en Culiacán: cuatro detenidos y armas aseguradas
    Elementos de la SSPC asegurando armas y cartuchos tras ataque en Culiacán X
    SSPC repele agresión en Culiacán: cuatro detenidos y armas aseguradas
    Unidad de la SSPC dañada luego de repeler un ataque armado en Culiacán X
    SSPC repele agresión en Culiacán: cuatro detenidos y armas aseguradas
    Vehículo asegurado tras ataque a elementos del a SSPC en la carretera federal 15, Culiacán. X

Los agentes de la SSPC fueron atacados en la carretera federal 15, los detenidos iban a bordo de un vehículo robado con placas de Texas, Estados Unidos

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) repelieron una agresión en la ciudad de Culiacán. Durante la intervención, se detuvieron a cuatro individuos y se aseguraron diversas armas de fuego, incluidas tres pistolas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/harfuch-destaca-captura-de-111-funcionarios-vinculados-con-actividades-delictivas-en-casi-dos-anos-LE23360290

A través de su cuenta oficial de X, Omar García Harfurch informó sobre el ataque de personas armadas hacia elementos de la SSPC el día 8 de septiembre en Culiacán.

De acuerdo con Harfurch, los agentes se encontraban realizando labores de seguridad sobre la carretera federal México 15, cuando fueron agredidos con armas de fuego.

En los hechos se aseguraron tres armas de fuego, dos largas y una corta, 30 cargadores, 502 cartuchos, cinco chalecos balísticos, dos pecheras, artefactos metálicos ponchallantas y un vehículo con placas de Texas, Estados unidos, el cual cuenta con reporte de robo en ese país.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-en-estados-unidos-a-inspectora-del-ayuntamiento-de-tecate-con-casi-70-kilos-de-metanfetamina-AE23365401

Asimismo, los detenidos han sido relacionados con el delito de robo de vehículo y como generadores de violencia en Culiacán.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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