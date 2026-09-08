Detienen en Estados Unidos a inspectora del Ayuntamiento de Tecate con casi 70 kilos de metanfetamina

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    Detienen en Estados Unidos a inspectora del Ayuntamiento de Tecate con casi 70 kilos de metanfetamina
    Nancy Beatriz Ortega solicitó su ingreso a los Estados Unidos por el puerto de entrada de Tecate, informó el mes pasado CBP. Cortesía

La funcionaria fue detenida el 26 de agosto en posesión de 69.4 kilogramos de la droga oculta en su automóvil

CDMX.- Nancy Beatriz Ortega Olazagasti, inspectora del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, fue detenida en Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas al ser encontrada en posesión de metanfetamina.

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBPl, por sus siglas en inglés) informó que la funcionaria fue detenida el 26 de agosto en posesión de 69.4 kilogramos de metanfetamina oculta en un compartimiento no original de su automóvil mientras intentaba cruzar la garita de Tecate.

”Descubrieron 153 libras de metanfetamina ocultas en un compartimento no original, situado bajo el piso de los asientos del conductor y del pasajero de la Nissan Rogue 2020 que ella conducía al solicitar su ingreso a los Estados Unidos por el puerto de entrada de Tecate”, informó el mes pasado CBP en un comunicado.

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