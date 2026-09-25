Strana: ¿qué ha pasado tras la denuncia de discriminación por tono de piel en San Pedro?

A casi dos semanas de que se viralizara un audio en el que un supuesto empleado del centro nocturno Strana, en San Pedro Garza García, Nuevo León, habría advertido que personas de piel morena o negra no podrían ingresar al establecimiento, todavía no existe una respuesta oficial clara sobre el caso. La denuncia fue difundida el 15 de septiembre por el creador de contenido conocido como Lord Tank Show, quien compartió una grabación atribuida a un representante del establecimiento, identificado como RP. En el audio se escucha al supuesto trabajador preguntar si entre un grupo de clientes había personas de piel morena o negra y advertir que podrían no ingresar. “En sábado no entran personas que no sean blancas”, se escucha en la grabación.

El audio fue acompañado por una imagen con una paleta de diferentes tonos de piel que, según la denuncia, sería utilizada para determinar qué personas podrían acceder al establecimiento. El material se difundió rápidamente en redes sociales y generó cuestionamientos sobre una posible práctica discriminatoria. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, Strana no ha confirmado la autenticidad del audio o de la imagen ni ha emitido un posicionamiento público sobre los señalamientos.

CASO STRANA: FISCALÍA DE NUEVO LEÓN DIJO QUE DEBÍA VERIFICAR SI HABÍA UNA DENUNCIA Uno de los principales pendientes después de la viralización del caso es determinar si existe una denuncia formal y si las autoridades iniciaron alguna investigación. El 18 de septiembre, el fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, fue cuestionado por medios de comunicación sobre el material difundido en redes sociales. “Sí, escuché algún audio por ahí, pero me falta verificar el que sí existe denuncia al respecto”, declaró. Al ser cuestionado sobre si los señalamientos eran ciertos, el fiscal indicó que tendría que formar parte de una investigación en caso de que existiera una carpeta relacionada con los hechos. Desde entonces, y hasta la publicación de esta información, no se ha dado a conocer públicamente una actualización que confirme la existencia de una denuncia, una carpeta de investigación o alguna sanción relacionada con el establecimiento.

ASOCIACIONES Y CONSEJO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN SE PRONUNCIAN TRAS AUDIO FILTRADO La difusión del caso también generó una reacción de la Asociación Unión de Afrodescendientes Radicados en México A.C., que pidió que los hechos fueran esclarecidos y solicitó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, dar seguimiento al asunto. Además, el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de Nuevo León (CEPEDNL) anunció que verificaría establecimientos nocturnos de San Pedro para revisar que cuenten con políticas contra actos discriminatorios. No obstante, hasta el momento no se ha informado públicamente sobre los resultados de esas verificaciones ni sobre alguna medida específica contra Strana derivada de la denuncia difundida en redes sociales. COMPARTE IMAGEN DE TABLA DE TONOS DE PIEL PRESUNTAMENTE USADA POR STRANA PARA DISCRIMINAR Uno de los elementos que más atención generó en redes sociales fue una imagen difundida junto con el audio. La fotografía muestra una escala de diferentes tonos de piel y fue presentada como una presunta herramienta utilizada para determinar si determinadas personas podían ingresar al centro nocturno. La autenticidad y procedencia de esta imagen tampoco han sido confirmadas oficialmente. El caso provocó además que usuarios recordaran una antigua discusión sobre el acceso a centros nocturnos y el papel de los llamados cadeneros, particularmente en establecimientos de San Pedro Garza García. ¿QUÉ ESTABLECE LA LEY DE NUEVO LEÓN? La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León contempla disposiciones relacionadas con la prohibición de excluir a personas por características como el color de piel, apariencia física u origen étnico. La información difundida sobre el caso señala que el artículo 16 Bis 1 contempla consecuencias para conductas de esta naturaleza. La determinación de una eventual responsabilidad y la aplicación de sanciones, sin embargo, requieren de las investigaciones y procedimientos correspondientes. Por ahora, no existe información oficial que establezca que Strana haya sido sancionado por este caso.

STRANA TAMPOCO HA DADO UNA EXPLICACIÓN PÚBLICA TRAS VIRALIZACIÓN DE AUDIO Y TABLA DE COLOR DE PIEL Mientras las autoridades no han informado si existe una investigación formal, el establecimiento tampoco ha ofrecido públicamente una explicación sobre el audio. La última publicación identificada en sus redes sociales corresponde al 2 de septiembre. Posteriormente, usuarios han utilizado los comentarios de sus cuentas de Facebook e Instagram para cuestionar los señalamientos y preguntar por la supuesta política de acceso basada en el tono de piel.

El caso continúa en espera de una respuesta oficial que permita establecer qué ocurrió, si el material difundido corresponde efectivamente a personal del establecimiento y si existe una denuncia o investigación formal. Hasta la publicación de esta nota, las autoridades de Nuevo León no habían informado sobre una actualización oficial del caso ni sobre alguna sanción contra el centro nocturno.