Sube 82% precio de fertilizantes en México por cierre en estrecho de Ormuz

Debido a que el estrecho de Ormuz sigue cerrado y a que se han incrementado los costos logísticos, se anticipa que el precio de este insumo se eleve aún más, por lo que productores agrícolas en todo el país podrían optar por aplicar menos fertilizante a sus cultivos, arriesgando los rendimientos, detalló Rogelio García Moreno, vicepresidente agrícola del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Importadores de urea están ofertando el producto en México a mil dólares por tonelada, precio 81.8 por ciento más caro respecto a febrero y 91.9 por ciento respecto a abril de 2025, alertaron líderes agropecuarios.

Refirió que las principales víctimas del encarecimiento de la urea serán las siembras de la temporada de primavera-verano de 2026, como el maíz de Chihuahua y Jalisco, y las berries de Guanajuato, así como todas las hortalizas, que requieren ciclos rápidos de cultivo y aplicaciones constantes de fertilizante.

Datos del mercado internacional indican que la urea todavía no ha superado los 830 dólares por tonelada, al corte del 15 de abril, pero el CNA tiene información de que en México ya lo hizo.

"Está horrible esto. Pobres de mis amigos agricultores de cultivos de primavera-verano y hortalizas. ¿Qué creo que va a pasar? Pues un agricultor va a decir: 'Oye, pues yo el año pasado a mi sorgo le apliqué 200 kilogramos de urea por hectárea; ahora voy a aplicar 150 kilogramos por hectárea'" , dijo García Moreno en entrevista.

Como México produce pocos fertilizantes, más del 70 por ciento de su demanda depende de importaciones, que se complicaron a partir del 2 de marzo pasado con el bloqueo iraní, de acuerdo con Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.

Estados Unidos, aun teniendo ventajas importantes por el mayor apoyo gubernamental al campo, enfrenta una situación similar, en la que el 70 por ciento de sus agricultores considera que no podrá costear el fertilizante encarecido, reveló una encuesta de la Federación de la Oficina Agrícola Estadounidense (AFBF, por sus siglas en inglés).