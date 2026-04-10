Sheinbaum admite alzas y promete ‘saltar’ intermediarios con el PACIC

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que los precios del jitomate, limón y calabacita registraron un aumento, y afirmó que el gobierno federal busca incorporar a productores agrícolas al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para reducir la participación de intermediarios. Durante la conferencia matutina de este viernes 10 de abril, la mandataria señaló que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público trabajan en medidas para disminuir la inflación, y adelantó que sostendrá una reunión en los próximos días, una vez que existan acuerdos con productores y comercializadores.

“Incluso probablemente me reúna, si no la próxima semana, la siguiente semana, una vez que ya se tengan los acuerdos con los productores y comercializadores, ese es el tema de la inflación. Sin embargo, es importante decir que hay muchas buenas noticias económicas”, dijo. Sheinbaum explicó que el precio de la turbosina ha generado incrementos en los boletos de avión y, al hablar del entorno económico, mencionó que México subió seis lugares en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa y que la actividad industrial presentó un ligero incremento durante febrero.

La Presidenta añadió que los visitantes internacionales aumentaron 9.3% entre enero y febrero de 2025 y enero y febrero de 2026, al llegar a 16.9 millones, y afirmó que esto generó “el nivel más alto de ingreso registrado para cualquier inicio de año de la historia”. También destacó que el tipo de cambio se ubicó en 17.26 pesos por dólar y que la venta de vehículos ligeros creció 2.4% en marzo de 2026, respecto a marzo de 2025. Además, señaló la inauguración del Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, Baja California, junto con entrega de viviendas y apoyos, y acciones para garantizar educación y salud a trabajadores jornaleros.

“¿Qué quiere decir la garantía de que están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social?, Cierto número de trabajadores por caja de exportación. Entonces, eso va a permitir, realmente que la filiación, que es por ley sea para todas y todos los trabajadores agrícolas”, expresó. Sobre la negociación del T-MEC, Sheinbaum reiteró que el interés de su gobierno es mantener el acuerdo con Canadá, Estados Unidos y México, y planteó como objetivo que se reduzcan o eliminen aranceles, además de impulsar una mayor promoción del comercio entre los tres países. Señaló que continúan las pláticas entre la Secretaría de Economía y autoridades estadounidenses.

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