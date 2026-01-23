Alerta por frío: CFE activa emergencia y promete luz pese a riesgo de cortes en el norte

Noticias
/ 23 enero 2026
    Alerta por frío: CFE activa emergencia y promete luz pese a riesgo de cortes en el norte
    Se mantienen en sesión permanente para monitorear la evolución del frente invernal, evaluar posibles afectaciones de manera oportuna y coordinar acciones operativas. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Con el antecedente de la crisis energética provocada por el frío extremo en Texas en 2021, el gobierno federal aseguró que ya se activaron previsiones

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, ante el anuncio de un frente invernal que afectará a Canadá, Estados Unidos y el norte de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha venido tomando medidas de contingencia, al recordar el impacto que tuvo una tormenta invernal en Texas en 2021.

En su conferencia de prensa, la mandataria señaló que el gobierno federal se preparó con anticipación para atender posibles afectaciones al sistema eléctrico por bajas temperaturas y demanda elevada, con acciones enfocadas en mantener la continuidad del servicio.

TE PUEDE INTERESAR: INE instala torniquetes y más videovigilancia; admite que aún no tiene cifra del gasto

Por su parte, la CFE informó que tiene capacidad disponible y suficiente para sostener el suministro de energía eléctrica en el país ante la evolución del fenómeno meteorológico.

La empresa indicó que cuenta con poco más de 28 mil megawatts (MW) de capacidad disponible que no requiere gas natural, mediante tecnologías como termoeléctrica convencional, carboeléctrica y fuentes de energías limpias.

TE PUEDE INTERESAR: PAN exige acuerdo de seguridad México-EU para combatir al crimen organizado

También refirió que dispone de dos terminales de regasificación de gas natural licuado (GNL) con capacidad de abastecer hasta 350 mil metros cúbicos al interior del país, como parte de las medidas para asegurar combustibles alternos en caso de presiones en el abasto.

Adicionalmente, la CFE señaló que integró el Grupo Directivo de Atención de Emergencias, el cual se mantiene en sesión permanente para monitorear la evolución del frente invernal, evaluar posibles afectaciones de manera oportuna y coordinar acciones operativas.

La empresa indicó que las medidas contemplan asegurar la continuidad del suministro eléctrico y, en su caso, ejecutar tareas de restablecimiento del servicio en las zonas donde se registren interrupciones. Con información de El Universal

