Sufrieron violencia digital 18 millones de mexicanos; mujeres la viven diferente en redes sociales: Citlalli Hernández

México
/ 11 marzo 2026
    Datos recientes revelan que 18 millones de mexicanos han sufrido violencia digital en redes sociales y espacios virtuales. Ante este panorama, el gobierno federal anunció un acuerdo con Google, Meta y TikTok para reforzar la prevención y atención del ciberacoso. VANGUARDIA/ARCHIVO

Al menos 18 millones de mexicanos han sufrido violencia digital, según cifras del INEGI. El gobierno busca frenarla con acuerdos con Google, Meta y TikTok

La violencia digital se ha convertido en uno de los desafíos más visibles de la vida en internet. De acuerdo con cifras recientes del INEGI, al menos 18 millones de personas en México han experimentado algún tipo de agresión en redes sociales o plataformas digitales.

El dato fue presentado por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, durante La Mañanera del Pueblo, donde se anunció también un acuerdo de colaboración entre el gobierno federal y empresas tecnológicas como Google, Meta y TikTok.

Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 2024, el 83.7% de la población mexicana utiliza internet, lo que equivale a 90.3 millones de usuarios. Dentro de ese universo digital, cerca de una quinta parte ha enfrentado alguna forma de hostigamiento, acoso o difusión de contenido sin consentimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Sheinbaum logra acuerdo con Google, Meta y TikTok para atender la violencia de género y el ciberacoso

MUJERES Y HOMBRES ENFRENTAN DISTINTOS TIPOS DE AGRESIÓN

Las estadísticas también revelan diferencias importantes en la forma en que la violencia digital afecta a mujeres y hombres. De los 18 millones de casos registrados, alrededor de 10 millones corresponden a mujeres y 8 millones a hombres.

En el caso de las mujeres, las agresiones suelen estar relacionadas con contenido sexual o invasiones a la privacidad. Entre las más frecuentes se encuentran:

Insinuaciones o propuestas sexuales en redes sociales

Envío de contenido sexual no solicitado

Suplantación de identidad en perfiles digitales

Robo o hackeo de cuentas personales

Difusión de información personal o imágenes íntimas

Estas formas de violencia suelen tener efectos profundos en la vida cotidiana de las víctimas, especialmente cuando se combinan con amenazas o exposición pública en internet.

EL IMPACTO EMOCIONAL DE LAS AGRESIONES EN INTERNET

La secretaria Citlalli Hernández explicó que las agresiones digitales no solo afectan la reputación o la privacidad, sino también la salud emocional de quienes las padecen.

“Las mujeres suelen experimentar mayor impacto emocional, como miedo, inseguridad, estrés, frustración o ansiedad”, señaló durante su intervención al explicar las consecuencias del ciberacoso.

En contraste, los hombres reportan con mayor frecuencia otros tipos de agresión en línea, relacionadas con confrontaciones o hostilidad directa.

Entre las formas más comunes se encuentran:

Mensajes ofensivos o insultos

Llamadas agresivas o intimidatorias

Provocaciones para generar discusiones

Amenazas de publicar contenido comprometedor

Estas dinámicas reflejan cómo las redes sociales pueden amplificar conflictos y reproducir formas de violencia que ya existen en el entorno cotidiano.

ACUERDO CON TECNOLÓGICAS PARA COMBATIR EL CIBERACOSO

Ante este panorama, el gobierno federal anunció un acuerdo de colaboración con plataformas digitales para fortalecer la prevención y la respuesta ante la violencia en internet.

El convenio contempla varias acciones orientadas a mejorar la coordinación entre autoridades y empresas tecnológicas. Entre las principales medidas se encuentran:

Mesas permanentes de colaboración entre gobierno y plataformas

• Fortalecimiento de mecanismos de denuncia y reporte dentro de redes sociales

• Mayor acceso a pruebas digitales para investigaciones judiciales

• Difusión de herramientas de seguridad digital para usuarios

DATOS CURIOSOS SOBRE LA VIOLENCIA DIGITAL EN MÉXICO

• Más de 90 millones de personas usan internet en el país

• El fenómeno se presenta tanto en redes sociales como en aplicaciones de mensajería

• Las denuncias han aumentado conforme crece el uso cotidiano de plataformas digitales

TE PUEDE INTERESAR: IMSS Bienestar alista Área de Atención Segura para Mujeres y canales de denuncia en unidades médicas

El objetivo del acuerdo, explicó la Secretaría de las Mujeres, es impedir que la violencia que ocurre en la vida cotidiana se reproduzca en el entorno digital, y fortalecer la cooperación entre autoridades, plataformas tecnológicas y sociedad para enfrentar este fenómeno que afecta a millones de usuarios en el país.

