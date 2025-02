Sugiere PAN cadena perpetua a servidores vinculados al narco; Sheinbaum rechaza nexos

CDMX.- El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, planteó que debe aplicarse cadena perpetua a los servidores públicos que tengan vínculos con el narcotráfico, a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum respondió diciendo que “ellos tienen mucha cola que les pisen”.

El dirigente de los albiazules lanzó esta propuesta después de que circularan fotografías de los abogados de Ismael “El Mayo” Zambada con dirigentes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), entre ellas la titular del Ejecutivo federal.

TE PUEDE INTERESAR: México exhorta a proteger a los migrantes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

“En mi caso, por ejemplo, me he tomado decenas de miles de fotografías y la verdad es que uno no pregunta quién eres, qué no eres. Vas caminando, vas a una reunión, alguien se acerca, se toma una foto, te tomas la fotografía, pero eso no quiere decir que haya una relación con el personaje, con la persona esta o las personas estas”, respondió Sheinbaum a los cuestionamientos de la prensa.

Desde su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional la mandataria reiteró que no establecen ninguna relación de contubernio con nadie, “y si estas personas tienen algo con la ley, pues tienen algo con la ley. Nosotros no protegemos a nadie, absolutamente a nadie. Pero no establecemos relaciones ni de complicidad ni de contubernio con absolutamente nadie. Entonces, en efecto, ellos tienen mucha cola que les pisen”.