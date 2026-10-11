Sujetos encapuchados asaltan Notaría en Monterrey; roban 100 mil pesos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sujetos encapuchados asaltan Notaría en Monterrey; roban 100 mil pesos
    Video grabación de la cámara de seguridad de la Notaría 160 que fue robada en Monterrey. X

Un grupo vestía overoles blancos e irrumpió en el sector Miravalle para sustraer una caja fuerte con efectivo y folios notariales.

Seis hombres armados y encapuchados asaltaron la Notaría Pública 160, en Monterrey, durante la madrugada de este sábado 10 de octubre. Los delincuentes ingresaron a la oficina para robar dinero en efectivo y documentos oficiales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/partidos-desaparecidos-chupan-miles-de-millones-de-pesos-en-los-estados-AA24062165

Los ladrones tardaron menos de cinco minutos en la oficina mientras vestían overoles blancos y máscaras para ocultar sus rostros. El grupo usó este vestuario para moverse rápido dentro del lugar y evitar que las cámaras de seguridad identificaran sus caras.

Los asaltantes destrozaron la entrada y rompieron los muebles del lugar. Dentro de las instalaciones, los hombres localizaron y arrancaron una caja fuerte con 100 mil pesos en efectivo.

EL GRUPO ROBÓ HOJAS OFICIALES PARA TRÁMITES LEGALES

Los delincuentes se llevaron paquetes completos de hojas con sellos oficiales. Estas hojas sirven para validar compras de casas, terrenos y testamentos, por lo que su robo genera un gran peligro de fraude.

Las autoridades buscan evitar que los ladrones vendan o usen estos papeles para engañar a otras personas. Por esta razón, los investigadores anularon los números de serie de cada documento robado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ataque-armado-en-refineria-de-pemex-en-minatitlan-veracruz-deja-un-muerto-y-un-herido-HA24062647

LA POLICÍA YA BUSCA A LOS SOSPECHOSOS EN EL SÉCTOR DE MIRAVALLE

Los delincuentes atacaron la oficina ubicada en la Plaza 223, sobre la Calzada Mauricio Fernández Garza. El negocio se encuentra en la zona de Miravalle, cerca de los límites entre Monterrey y San Pedro Garza García.

Los agentes analizan las grabaciones de las cámaras de la calle y de los negocios vecinos. Los investigadores siguen la pista de los vehículos en los que escaparon los seis hombres para dar con su paradero.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inseguridad
Robos
Fraudes

Localizaciones


Monterrey

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
CUARTOSCURO

Todos los caminos llevan a... ¿Roma?

true

Libertad de expresión y derechos de autor

true

Cuentas y desatinos (parte I)
Huracán ‘Simon’ se aproxima a Jalisco e irá a Sinaloa; mientras ‘Rachel’ y Frente Frío 2 azotan el norte de México. El huracán de categoría 4 provocará lluvias puntuales extraordinarias y vientos de hasta 250 km/h.

Huracán ‘Simon’ se aproxima a Jalisco e irá a Sinaloa; mientras ‘Rachel’ y Frente Frío 2 azotan con lluvia al norte de México
Pumas buscará cobrarse la derrota de la última Final ante Cruz Azul, que regresará al Estadio Olímpico Universitario con la intención de mantener su dominio sobre los auriazules.

Pumas vs Cruz Azul: la revancha de la Final sacude CU; ¿a qué hora y dónde ver el partido?
Los Guardians de Cleveland vencieron 2-0 a los White Sox de Chicago en el quinto juego de la Serie Divisional y sellaron su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde enfrentarán a los Rays de Tampa Bay.

MLB 2026: Así quedaron las Series de Campeonato; Dodgers vs Brewers y Rays vs Guardians
Jason Momoa visita México para promover ‘Street Fighter’ la película

Jason Momoa visita México para promover ‘Street Fighter’ la película
Futuro. Aunque el dueto generó sorpresa por las críticas que Syntek ha expresado contra el reggaetón, todavía no se ha confirmado una colaboración oficial.

¡Del rechazo al dueto! Aleks Syntek canta con Dani Flow