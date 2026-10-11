Sujetos encapuchados asaltan Notaría en Monterrey; roban 100 mil pesos

Seis hombres armados y encapuchados asaltaron la Notaría Pública 160, en Monterrey , durante la madrugada de este sábado 10 de octubre . Los delincuentes ingresaron a la oficina para robar dinero en efectivo y documentos oficiales.

Los ladrones tardaron menos de cinco minutos en la oficina mientras vestían overoles blancos y máscaras para ocultar sus rostros. El grupo usó este vestuario para moverse rápido dentro del lugar y evitar que las cámaras de seguridad identificaran sus caras.

Los asaltantes destrozaron la entrada y rompieron los muebles del lugar. Dentro de las instalaciones, los hombres localizaron y arrancaron una caja fuerte con 100 mil pesos en efectivo.

EL GRUPO ROBÓ HOJAS OFICIALES PARA TRÁMITES LEGALES

Los delincuentes se llevaron paquetes completos de hojas con sellos oficiales. Estas hojas sirven para validar compras de casas, terrenos y testamentos, por lo que su robo genera un gran peligro de fraude.

Las autoridades buscan evitar que los ladrones vendan o usen estos papeles para engañar a otras personas. Por esta razón, los investigadores anularon los números de serie de cada documento robado.