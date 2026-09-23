Suma 284 mdp en contratos firma ligada a megadecomiso

De ese monto, 8.7 millones corresponden a contratos otorgados durante los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación.

Gas Natural del Noroeste, la empresa que opera la terminal de San José Iturbide en Guanajuato donde las autoridades reportaron el supuesto aseguramiento de 59 millones de litros de combustible el 17 de septiembre, acumula contratos públicos por al menos 284 millones 215 mil 477 pesos entre 2012 y 2025, de acuerdo con una revisión de EL UNIVERSAL.

Los registros consultados mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y el sitio Compras MX exhiben contratos que tienen como objeto el abastecimiento de gas natural a hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como la construcción de un gasoducto en Sonora para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros acuerdos con los gobiernos locales de Sonora y Nuevo León.

PROVEEDORA CON AMLO Y SHEINBAUM

Entre 2018 a 2025, el monto de contratos otorgados por dependencias a Gas Natural del Noroeste fue de 8 millones 734 mil 640 pesos. El ISSSTE celebró 14 contratos con la empresa, los cuales suman 6 millones 428 mil 419 pesos por suministro de gas para unidades como la Clínica-Hospital de Gómez Palacio y el Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia.

Además, de acuerdo con registros de la PNT, en 2020 se registraron cuatro contratos por 12 mil pesos de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones de Sonora con la empresa, tres de los documentos jurídicos se establecieron bajo el concepto de “administrativa” y uno por “arrendamiento”.

Para 2023 aparecen otros dos registros con la misma dependencia por 79 mil 51 pesos cada uno, bajo conceptos de “arrendamiento”.En 2022, la CFE contrató a la empresa por 559 mil 889 pesos para realizar un “estudio de interferencias electromagnéticas por corriente alterna sobre la red de ductos de acero en Navojoa”.

Dos años después, en 2024, el Sistema de Caminos de Nuevo León registró dos operaciones con la firma, la primera por un millón 201 mil 763 pesos para ejecutar el proyecto de “Instalación marginal de tubería de acero para gas” y otros 338 mil 466 pesos por trabajos relacionados para la ejecución de dos instalaciones subterráneas con tubería de acero para el suministro de gas natural en la carretera Monterrey-Laredo.

275 MDP CON PEÑA NIETO

De 2012 a 2017, el Seguro Social otorgó 12 contratos a la empresa de Grupo Simsa por 38 millones 213 mil 529 para el suministro de gas en diversas unidades médicas.

De 2015 a 2018, Gas Natural del Noroeste obtuvo nueve contratos con el ISSSTE para el suministro y distribución de gas natural en unidades hospitalarias por 5 millones 503 mil 948 pesos.

Sin embargo, el contrato más alto celebrado por la empresa y el gobierno durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se dio a través de la CFE en 2016, cuando se celebró un acuerdo con vigencia hasta el año 2037, para el “servicio de transporte de gas natural por gasoducto en el ramal Hermosillo”, por la cantidad de 12 millones 418 mil 672 dólares.

De acuerdo con el sitio Proyectos México, la obra consiste en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de un gasoducto de 48 km de longitud con capacidad de 100 millones de pies cúbicos diarios, ubicado en Sonora.

El ducto transporta gas natural proveniente del gasoducto Sásabe-Guaymas a la central de ciclo combinado Hermosillo.

El contrato, con fecha de julio de 2016, establece que la comisión pagaría a la empresa una tarifa por la prestación del servicio y la utilización del gasoducto, al menos durante 21 años.

El monto determinado del contrato registrado en Compras MX en 2016, ajustado al tipo de cambio promedio de ese año, equivale a 231 millones 763 mil 359 pesos.

En la página web de Gas Natural del Noroeste se reporta la participación de la empresa en otros gasoductos, como el “Gasoducto Cancún” y “Gasoducto Centro Logístico”; sin embargo, no se encontraron contratos públicos referentes a estas obras.

EMPRESA DICE OPERAR BAJO LA LEY

La investigación que llevó a las instalaciones de la empresa en Guanajuato comenzó el 3 de julio, con la detención de un conductor de una pipa que transportaba 33 mil litros de combustible cuya “trazabilidad” no pudo ser acreditada, detalló la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.

En la terminal de San José Iturbide, las autoridades aseguraron 10 tanques que contenían 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de premium y 18.2 millones de diesel.

Gas Natural del Noroeste, que pertenece a Grupo Simsa, sostuvo mediante un comunicado que la terminal opera legalmente y que presta servicios de almacenamiento a terceros, también afirmó haber entregado a las autoridades documentación relacionada con las operaciones de su terminal de almacenamiento.

La FGR atrajo la investigación a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y lleva a cabo revisiones para establecer la procedencia del combustible.

Las dudas sobre el aseguramiento llevaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a señalar el 21 de septiembre que la Fiscalía General de la República deberá ser quien explique el motivo de la intervención y determinar si existió una actividad ilegal.

Ese mismo día, la gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, dijo que la compañía debía demostrar el origen legal del hidrocarburo.