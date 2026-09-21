Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo, respalda a campesinos de Acámbaro contra traslado de agua a León, Guanajuato

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, expresó su solidaridad con habitantes y comunidades campesinas del municipio de Acámbaro, Guanajuato, que se oponen al proyecto del acueducto Solís-León y advierten posibles afectaciones al suministro de agua destinado al campo. En un mensaje dirigido a las comunidades de la región, Vera López recordó que la presa Solís fue construida sobre el cauce del río Lerma cuando él era niño y adolescente, con el propósito de abastecer de agua a las tierras de los campesinos de la zona.

El religioso cuestionó que, con el proyecto del acueducto Solís-León, el agua sea trasladada hacia León, una ciudad con actividad industrial, al considerar que esto podría afectar a las familias dedicadas a las actividades agrícolas en los municipios de la región. “Es una verdadera acción inhumana y canalla la que les están haciendo a todos los habitantes de la región”, expresó. RESPALDA PROTESTAS DE LAS COMUNIDADES Vera López manifestó su respaldo a las movilizaciones de los habitantes que se oponen al proyecto y retomó una de las consignas de las comunidades: “El agua del campo no se toca”. El Obispo Emérito sostuvo que las obras podrían afectar principalmente a comunidades ubicadas en las zonas rurales cercanas a las cabeceras municipales y cuestionó que el recurso sea destinado a sectores industriales. En su mensaje, también hizo referencia a la industria del calzado de León y cuestionó las condiciones actuales de producción, particularmente por el uso de pieles importadas, al señalar que los costos de los materiales de origen mexicano dificultan su utilización por parte de algunas empresas.

Vera López extendió su solidaridad a los habitantes de la región y manifestó su preocupación por la situación que enfrenta Guanajuato, incluida la inseguridad que, dijo, afecta a sus comunidades. El Obispo Emérito cerró su mensaje con un llamado de respaldo a las personas que participan en las manifestaciones contra el proyecto y envió un saludo a las comunidades de su estado natal. ”Qué terrible está la situación de mi natal Guanajuato y la inseguridad con la que se tienen que enfrentar... Un abrazo para ustedes, queridas hermanas y queridos hermanos”.