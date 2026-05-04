Suma FGR acusación por desfalco de 13 mdp contra exadministrador de Segalmex

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una nueva imputación contra su exadministrador, René Gavira Segreste, por un supuesto desfalco de más de 13 millones de pesos en un contrato de mantenimiento en su sede de Zacatecas. De acuerdo con la acusación, el dinero fue pagado a la empresa Inmobiliaria Terbix S.A. de C.V. para realizar trabajos de conservación en un inmueble; sin embargo, en lugar de cumplir con el servicio, se levantaron dos estructuras de dos niveles con contenedores metálicos, una de ellas inconclusa.

Aunque Seguridad Alimentaria Mexicana ( Segalmex ) ya desapareció, las investigaciones por presuntos desvíos de recursos siguen creciendo.

Este caso se suma a otros procesos en contra de Gavira, quien permanece en el Reclusorio Norte desde 2023 y enfrenta seis juicios penales adicionales. Con esta nueva causa, ya son siete los expedientes judicializados en su contra. La FGR solicitó también la audiencia inicial para imputar a siete excolaboradores por el delito de peculado. No obstante, el proceso enfrenta un retraso debido a que una jueza de la CDMX se declaró incompetente, girando el caso a Zacatecas, donde un juez aún debe decidir si lo acepta.

Según la investigación, el contrato fue otorgado en agosto de 2019 por adjudicación directa para el mantenimiento de inmuebles en 29 estados por más de 70 millones de pesos. La FGR sostiene que en el “polígono Zacatecas” no se realizaron las adecuaciones previstas, pese a que se pagaron casi 13.8 millones de pesos.

Demetrio Rodríguez Armas, director de Asuntos Jurídicos de Segalmex, Diconsa y Liconsa, presentó como pruebas las facturas de los pagos presuntamente desviados. “Resultan evidentes las conductas desplegadas (...), se observa un acuerdo no solo para otorgar un contrato por adjudicación directa, sino para efectuar el pago de un servicio que ni siquiera fue realizado” , señala la denuncia.

El acumulado: Delitos y procesos contra René Gavira

Los montos de los procesos judicializados suman más de 2,639 millones de pesos:

Uso ilícito de atribuciones:

-Compra ilegal de títulos bursátiles por 700 mdp.

-Segunda compra de títulos por 100 mdp con dinero de Diconsa.

Defraudación fiscal:

-2 millones 37 mil pesos de ISR correspondientes a 2019.

Delincuencia organizada y lavado:

-Simulación de compra-venta de azúcar por 142.4 mdp.

-“Moche” de 8.4 mdp a través de Film & Marketing 18k.

Desfalco:

-Monto de 1,687 mdp para el procesamiento de leche bronca.

Peculado:

-Desvío de 13 mdp en contrato de mantenimiento en Zacatecas.