Suman 13 mexicanos muertos en ataques de EU a narcolanchas

Desde febrero, habitantes de Bahía de Banderas en Nayarit habían denunciado que 8 individuos habrían muerto en un ataque de Estados Unidos ese mes contra presuntas narcolanchas; según Los Angeles Times, a estas bajas se suman 5 muertes más de hombres originarios de Puerto San Carlos en Baja California Sur.

Los ataques militares de la Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de presuntas narcolanchas en el Océano Pacífico habrían ya cobrado la vida de al menos 13 ciudadanos mexicanos que viajaban a bordo de ellas reportó el diario estadounidense Los Angeles Times.

”Según reporteo hecho por el Times, al menos otros 5 mexicanos han muerto en ataques de Estados Unidos contra botes en otras partes de América Latina”, dice en su artículo Kate Linthicum, la corresponsal del diario que visitó ambos Estados mexicanos visitando tanto Nayarit como Baja California Sur.

”De acuerdo con entrevistas con ocho personas de La Cruz de Huanacaxtle familiarizadas con el caso, era de dominio público que los hombres a veces ganaban dinero extra transportando gasolina a alta mar, donde reabastecían las lanchas rápidas que transportaban cocaína desde Sudamérica”, dice Linthicum.

Según el diario angelino, las identidades de los hombres originarios de Puerto San Carlos, Baja California Sur que habrían muerto en un ataque en marzo serían Enrique Meza y su hijo “Kikín” mientras que en mayo Jesús Rangel Romero y otros dos hombres habrían muerto en un bombardeo en altamar también.

Aunque el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum aún no confirma los decesos, Los Angeles Times identificó a los muertos de febrero como Edgar Valerio Ramos, Pedro Torres Falcón, Luis Torres Jiménez, Carlos Torres Zamora, José Reyes García, Diego Ocampo González, Abel Ramos Jiménez y Braulio Cruz Joya.