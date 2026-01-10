Prisión preventiva para sicarios de la Anti-Unión tras asesinato en la Romero Rubio

/ 10 enero 2026
    Prisión preventiva para sicarios de la Anti-Unión tras asesinato en la Romero Rubio
    Las investigaciones continuarán para esclarecer plenamente los hechos y determinar la responsabilidad penal de los imputados. /FOTO: ESPECIAL

Un ataque a balazos ocurrido a finales de diciembre derivó en un proceso judicial contra dos jóvenes señalados como miembros de un grupo criminal

CDMX.- Dos presuntos integrantes de Anti-Unión, Ian “N”, alias El Didier, y Oliver “N”, alias El Yulay, fueron vinculados a proceso por el homicidio de un hombre ocurrido el pasado 29 de diciembre en calles de la Venustiano Carranza.

Un juez determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y dictó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que ambos permanecerán internos en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

TE PUEDE INTERESAR: Caso Corral pasa al fuero federal tras decisión de tribunal en Chihuahua

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), la noche del 29 de diciembre de 2025 un hombre viajaba en automóvil junto con su hijo y su pareja por la colonia Romero Rubio, cuando fueron alcanzados por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego contra el vehículo.

Como resultado del ataque, el conductor perdió la vida en el lugar; la mujer resultó lesionada por disparos, mientras que el menor salió ileso, precisó la autoridad capitalina.

TE PUEDE INTERESAR: Tras casi tres años prófugo, llega a México ‘El Marino’ por homicidio de adolescente

Tras el ataque, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con apoyo de operadores del C2 Norte, dieron seguimiento a los presuntos agresores, quienes fueron localizados y detenidos en la colonia San Juan de Aragón, en la Gustavo A. Madero.

Los detenidos fueron identificados como Ian y Oliver y puestos a disposición del Ministerio Público, que integró la carpeta de investigación correspondiente.

Con los datos de prueba presentados, un juez vinculó a proceso a ambos jóvenes por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, durante una audiencia celebrada el 6 de enero. Con información de El Universal

