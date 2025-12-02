Suspenden a directivo del IPN ante acusaciones por transas

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) determinó suspender temporalmente a Javier Tapia Santoyo, secretario de administración, quien fue exhibido tras la presunta comisión de “transas” en contratos de la institución y en su gestión anterior en el ISSSTE.

A través de un comunicado, el IPN detalló que la suspensión contra el directivo está vigente desde el 29 de noviembre, ante la solicitud hecha por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: Hace directivo desvío de recursos en el ISSSTE e IPN

“De acuerdo con los oficios de 26 y 28 de noviembre de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el director general del IPN, doctor Arturo Reyes Sandoval, giró las instrucciones al Abogado General del Politécnico, Marx Yazalde Ortiz Correa, para acatar la inmediata suspensión temporal del Secretario de Administración del IPN, Javier Tapia Santoyo, a partir del 29 de noviembre, mientras se realizan las investigaciones”, se reveló este martes.

La Secretaría Anticorrupción pidió la destitución de Tapia Santoyo por presunto desvío de recursos y por ocultar su enriquecimiento.

El directivo es investigado por irregularidades en contrataciones de servicios de limpieza del IPN, además de la compra de productos médicos cuando trabajaba como tesorero del ISSSTE.

“Se investiga la presunta obtención de recursos financieros no fueron declarados mediante los instrumentos la rendición de cuentas previstos en la legislación fiscal”, cita el expediente de la investigación.

En el IPN dio un contrato de 2 mil 500 millones de pesos a la empresa Servicios Integrales Retimar, señalada anteriormente por diversos contratos públicos.

La indagatoria contempla también operaciones del periodo 2019-2022, cuando Tapia fungía como tesorero del ISSSTE y recibió depósitos en cuentas bancarias propias y de dos empresas con las que tiene relación: Human Mobile Systems y Labi Scientific.

En el ISSSTE habría dado recursos para insumos médicos a una red de empresas fantasma.