Suspenden acceso de comida a palcos del Azteca por reglas de la FIFA para el Mundial 2026

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México
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    Suspenden acceso de comida a palcos del Azteca por reglas de la FIFA para el Mundial 2026
    La filial de Televisa, Ollamani, obtuvo la suspensión definitiva, por lo que los palquistas deberán alinearse a las estrictas reglas de la FIFA a menos que paguen una garantía millonaria. REFORMA

Juez frena pase libre a palquistas del Estadio Azteca para el Mundial 2026, reactivan prohibición de meter comida y la obligación de cumplir reglas FIFA

Un juez federal suspendió ayer, por tiempo indefinido, la orden de permitir el acceso con sus propios alimentos y bebidas a los dueños de palcos del Estadio Azteca durante los partidos del Mundial 2026.

Un juez de distrito en materia civil concedió una suspensión definitiva a Ollamani SAB, la filial de Televisa que controla el inmueble. Para que esta medida siga surtiendo efectos, Ollamani tendrá que pagar una garantía de 1.2 millones de pesos.

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Las cautelares a favor de los dueños de palcos habían sido dictadas el pasado 12 de mayo por la jueza Concepción Martín Argumosa, quien ordenó exentarlos de todas las reglas impuestas por la FIFA , tales como contar con un boleto para cada partido, la prohibición de introducir alimentos o bebidas, la obligación de pagar paquetes de hospitalidad y la restricción de prestar los palcos a terceros.

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