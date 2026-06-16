Suspenden acceso de comida a palcos del Azteca por reglas de la FIFA para el Mundial 2026

Un juez federal suspendió ayer, por tiempo indefinido, la orden de permitir el acceso con sus propios alimentos y bebidas a los dueños de palcos del Estadio Azteca durante los partidos del Mundial 2026.

Un juez de distrito en materia civil concedió una suspensión definitiva a Ollamani SAB, la filial de Televisa que controla el inmueble. Para que esta medida siga surtiendo efectos, Ollamani tendrá que pagar una garantía de 1.2 millones de pesos.