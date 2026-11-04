Taddei elude investigación incluso con pruebas de corrupción

De acuerdo con especialistas, investigaciones periodísticas que sumaron medios como EL UNIVERSAL, Reforma y Latinus han aportado elementos que, vistos en conjunto, son suficientes para probar una red de corrupción entre proveedores, funcionarios, familiares y colaboradores difícil de ignorar para cualquier autoridad.

Un cerro de documentos, contratos, auditorías, testimonios, fotografías, videos y grabaciones ha puesto bajo la lupa la gestión de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE), pero aún no es investigada por alguna autoridad por delitos relacionados con el abuso de sus funciones al frente al organismo autónomo.

Para Gustavo López Montiel, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, la inacción por parte del gobierno emanado de Morena en el escándalo del INE es evidente y retrasa la posibilidad de que funcionarios y proveedores involucrados rindan cuentas y paguen por sus actos de corrupción.

“Si bien desde varios espacios dentro de Morena han pedido que haya investigaciones, creo que hacer una investigación real generaría culpas y, obviamente, eso va a tener un costo político para el proyecto de la 4T”.

”En buena medida buscaron deslindarse de Taddei, pero creo que el deslinde no es suficiente y creo, también, está muy bien posicionada la idea —en la opinión pública— de que Morena colonizó al instituto y, en ese sentido, es muy complicado que no se vinculen con el escándalo”, dijo.

EL MODUS OPERANDI DE SONORA AL INE

Una de las pruebas más contundentes sobre el “clan Taddei” han sido los contratos y procesos de licitación que EL UNIVERSAL ha publicado en las últimas semanas, que involucran a empresas ligadas al conglomerado de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, donde se simulaba competencia entre las firmas de ellos mismos.

Los negocios incluyen a las empresas Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast México y otras firmas dedicadas a la producción de material electoral en el Estado de México y Monterrey.Este grupo acumuló más de mil millones de pesos en contratos con al menos 13 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Según lo que EL UNIVERSAL dio a conocer, las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se remontan a 2014, cuando Taddei encabezaba el entonces Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora.

Entre los contratos documentados destaca uno de 2017, identificado con el folio IEEPC/LP/0-03/ 2017, por 46 millones 879 mil 383.92 pesos.

También aparecen adjudicaciones en Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa y Campeche.

La investigación publicada por EL UNIVERSAL el 28 de octubre fue más allá de los montos: identificó funcionarios que trabajaron con Taddei o llegaron a cargos electorales durante su trayectoria y posteriormente participaron en organismos donde se contrataron empresas del grupo Hernández Casillas.

Entre ellos aparecen Nery Ruiz Arvizu en Sonora, Iliana Araceli Hernández Gómez en Oaxaca, y funcionarios vinculados con los organismos electorales de Veracruz, Estado de México y Quintana Roo.

Más investigaciones de EL UNIVERSAL han documentado que, durante 2025, el INE y varios OPLE entregaron contratos por más de 123 millones de pesos a Cajas Graf, Litho Formas y Corporativo Zeg para la producción de materiales de la elección judicial. Las empresas están ligadas a los negocios de los Hernández Casillas.

LAS REUNIONES, LAS FIESTAS Y LOS VIAJES

Grabaciones difundidas por Latinus y las investigaciones de Reforma añadieron un elemento que hasta entonces no se encontraba en los expedientes públicos de contratación: la relación personal entre Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas.

El 22 de octubre, Reforma publicó imágenes de reuniones entre ambos.

Entre ellas, una celebración por el cumpleaños de Taddei en junio de 2025 y un brindis navideño organizado en diciembre por Hernández Casillas, después de que se asignara el contrato para la producción de la credencial para votar, por un monto máximo de mil 173 millones de pesos.

En ese encuentro fueron identificados funcionarios del INE, entre ellos Mario Alfonso Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios, y Emma Patricia García, de Recursos Financieros.

La presencia de funcionarios responsables de áreas relacionadas con las contrataciones en reuniones privadas con un proveedor del instituto abrió cuestionamientos sobre la separación entre sus responsabilidades públicas y sus relaciones personales.

El 23 de octubre, Latinus difundió un video grabado en París, Francia, en el que aparece Hernández Casillas junto a Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la entonces presidenta del INE, en una suite del hotel Le Meurice. En la grabación, el empresario brinda y le dice: “¡París a tus pies, chamaquito!”.

El 29 de octubre, Latinus presentó grabaciones en las que Hernández Casillas habla sobre funcionarios del INE, personas incorporadas a distintas áreas del organismo y sus relaciones con Taddei.La investigación más reciente de Latinus, difundida el 2 de noviembre, elevó la gravedad de los señalamientos.

En el video aparece Taddei sentada frente a José Alfredo Hernández Casillas, quien revisa cifras anotadas en una libreta y habla de los montos que, según sus cálculos, les corresponderían por negocios relacionados con la credencial para votar.

DATO

1,000 millones de pesos acumularon firmas de los hermanos Hernández Casillas en contratos con 13 OPLE.