Tamaulipas desarticula 280 cámaras clandestinas y refuerza videovigilancia estatal

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México
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    Tamaulipas desarticula 280 cámaras clandestinas y refuerza videovigilancia estatal
    La Guardia Estatal de Tamaulipas retiró cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular en operativos desplegados en los 43 municipios. Fiscalía de Tabasco

SSPT informó que la Guardia Estatal retiró 280 cámaras irregulares en Tamaulipas y reforzó la vigilancia con más de 700 equipos nuevos

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) informó que, como resultado de las acciones permanentes implementadas para prevenir e inhibir delitos en la entidad, se han desarticulado alrededor de 280 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular durante el presente año.

El titular de la dependencia estatal, Carlos Arturo Pancardo Escudero, detalló que estos aseguramientos corresponden al trabajo realizado por elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas en los 43 municipios del estado.

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De acuerdo con la SSPT, las acciones forman parte de las estrategias de vigilancia y seguridad implementadas para detectar sistemas de monitoreo instalados sin autorización y que podrían ser utilizados con fines ilícitos.

Las autoridades estatales no precisaron en qué municipios se localizaron la mayoría de los dispositivos retirados ni si existen investigaciones abiertas relacionadas con su instalación y operación.

REFUERZAN SISTEMA ESTATAL DE VIDEOVIGILANCIA

Paralelamente a la desarticulación de cámaras irregulares, la dependencia señaló que el sistema oficial de videovigilancia en el estado ha sido fortalecido mediante la incorporación de nuevo equipo tecnológico.

La SSPT indicó que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, autorizó la adquisición de más de 700 cámaras de vigilancia que han sido distribuidas en diferentes puntos del territorio estatal.

Según la información oficial, estos equipos forman parte de la infraestructura destinada al monitoreo y seguimiento de incidentes de seguridad en distintas regiones de la entidad.

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DESPLIEGAN PERSONAL OPERATIVO DE LA GUARDIA ESTATAL

La Secretaría de Seguridad Pública estatal destacó que el fortalecimiento del sistema de videovigilancia se complementa con el despliegue de personal operativo de la Guardia Estatal.

De acuerdo con la dependencia, el monitoreo permanente y la presencia de elementos de seguridad han permitido mejorar la capacidad de respuesta ante distintos reportes ciudadanos y situaciones delictivas.

Entre los casos atendidos mediante estas acciones se encuentran delitos patrimoniales, particularmente robos a comercios.

La SSPT señaló que continuará desarrollando operativos y acciones de vigilancia en coordinación con las corporaciones de seguridad desplegadas en la entidad.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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