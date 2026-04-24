También es importante que no haya corrupción en EU: Claudia Sheinbaum

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 24 abril 2026
    También es importante que no haya corrupción en EU: Claudia Sheinbaum
    La Presidenta ha insistido en mantener una buena relación con EU en diferentes materias. CUARTOSCURO

La Presidenta respondió al embajador de EU en México, Ronald Johnson, quien pidió un entorno libre de corrupción en México para fomentar las inversiones

Luego que el Embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, pidiera un entorno libre de corrupción en México para las inversiones, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que también es importante que haya un ambiente así para las empresas en territorio estadounidense.

-El Embajador de Estados Unidos en México afirma que el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción, ¿qué opina al respecto?, se le cuestionó a la Mandataria federal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-admite-que-si-hay-agentes-de-eu-en-mexico-pero-con-permiso-JD20236395

“Digamos que es lo que estamos haciendo, ellos allá y nosotros acá”, respondió.

“Porque ellos en Estados Unidos pues también es importante que haya un ambiente para las empresas, para la inversión, libre de corrupción, con certezas jurídicas, y en México también, hasta ahí”.

Ayer, el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que para que las inversiones extranjeras resulten fructíferas es necesario garantizar un entorno libre de corrupción.

En el evento de la colocación de la primera piedra de una planta de la empresa estadounidense Pacífico Mexinol, que se llevaría a cabo en Topolobampo, tuvo que trasladarse a la sala de conferencias de un hotel en Los Mochis, luego de que integrantes del pueblo mayo yoreme se manifestaron contra la obra, tras acusar que arrancaría sin consulta pública de por medio.

Johnson exigió certeza jurídica para las empresas.

“Para que esta inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. Sin estas condiciones, las inversiones no avanzan. Cuando existen, las empresas crecen y generan prosperidad para todos”.

“La inversión es como el agua: fluye cuando existen las condiciones adecuadas y desaparece cuando no las hay. Una cosa es clara: la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”, declaró.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Relaciones Exteriores

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Teotihuacán ante el mundo

Teotihuacán ante el mundo
NosotrAs: Resistimos leyendo mujeres

NosotrAs: Resistimos leyendo mujeres
Si se confirma el margen preliminar, los gravámenes podrían comenzar a cobrarse a finales de junio de 2026, afectando la competitividad de exportación agrícola de México.

Analiza EU aplicar arancel de 18.32% a fresas de México
Disney Store en Monterrey fue inaugurada la primera tienda al norte de México la con toda la magia de Disney.

A una hora de Saltillo, inauguran la nueva Disney Store en Galerías Monterrey
Autoridades informaron cómo avanzará el proceso para alumnos de primaria que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina.

Beca Rita Cetina 2026: lanzan aviso clave para primaria tras registro en marzo
La pandemia dejó una huella profunda en la educación básica en México. Evaluaciones recientes advierten que millones de alumnos enfrentan un rezago académico severo que compromete su futuro.

¡No saben sumar ni restar!... COVID-19 golpeó a la educación en México; arrastran rezago de hasta cinco ciclos escolares
Favorita. Taylor Swift lidera el ranking histórico de Spotify en medio de un momento clave en su carrera.

¡Supera a Bad Bunny! Corona Spotify a Taylor Swift como la más escuchada de la historia
Ty Simpson fue elegido por los Rams de Los Ángeles en la primera ronda del Draft 2026 de la NFL, convirtiéndose en una de las apuestas más importantes para el futuro ofensivo de la franquicia.

Draft 2026 de la NFL: Resumen de la Primera Ronda, canjes explosivos y sorpresas defensivas