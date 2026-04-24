También es importante que no haya corrupción en EU: Claudia Sheinbaum

-El Embajador de Estados Unidos en México afirma que el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción, ¿qué opina al respecto?, se le cuestionó a la Mandataria federal.

Luego que el Embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, pidiera un entorno libre de corrupción en México para las inversiones, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que también es importante que haya un ambiente así para las empresas en territorio estadounidense.

“Digamos que es lo que estamos haciendo, ellos allá y nosotros acá”, respondió.

“Porque ellos en Estados Unidos pues también es importante que haya un ambiente para las empresas, para la inversión, libre de corrupción, con certezas jurídicas, y en México también, hasta ahí”.

Ayer, el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que para que las inversiones extranjeras resulten fructíferas es necesario garantizar un entorno libre de corrupción.

En el evento de la colocación de la primera piedra de una planta de la empresa estadounidense Pacífico Mexinol, que se llevaría a cabo en Topolobampo, tuvo que trasladarse a la sala de conferencias de un hotel en Los Mochis, luego de que integrantes del pueblo mayo yoreme se manifestaron contra la obra, tras acusar que arrancaría sin consulta pública de por medio.

Johnson exigió certeza jurídica para las empresas.

“Para que esta inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. Sin estas condiciones, las inversiones no avanzan. Cuando existen, las empresas crecen y generan prosperidad para todos”.

“La inversión es como el agua: fluye cuando existen las condiciones adecuadas y desaparece cuando no las hay. Una cosa es clara: la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”, declaró.