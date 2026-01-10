“Tandera” es denunciada por fraude millonario, en Nuevo León

Una mujer cuenta con seis denuncias por fraude por un monto de más de 3.5 millones de pesos por incumplir con el pago de tandas que organizada por la red social Facebook y un grupo de WhatsApp, en Nuevo León.

La Fiscalía Genera de Justicia del estado informó que la investigada es Ingrid “N” y las denuncias cuatro corresponden al municipio de Monterrey, una a Guadalupe y una a Zuazua.

El fraude sería por un monto de 3 millones 645 mil 680 pesos.

Las denuncias contra la presunta “tandera” fueron presentadas entre el 23 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026.

“La persona investigada ofrece tandas a través de una red social (Facebook) y por un grupo de atención (WhatsApp) conformando grupos o equipos en los cuales asigna un número y les solicita el depósito de diversas cantidades de dinero, con la promesa de a su vez depositarles a cada integrante la cantidad reunida en una fecha acordada, compromiso que incumplió en el caso de las personas denunciantes”, indicó la Fiscalía estatal.