“Tandera” es denunciada por fraude millonario, en Nuevo León

México
/ 10 enero 2026
    “Tandera” es denunciada por fraude millonario, en Nuevo León

La Fiscalía de Nuevo León indaga un presunto esquema de fraude cometido mediante tandas ofrecidas en Facebook y WhatsApp, con víctimas de distintos municipios

Una mujer cuenta con seis denuncias por fraude por un monto de más de 3.5 millones de pesos por incumplir con el pago de tandas que organizada por la red social Facebook y un grupo de WhatsApp, en Nuevo León.

La Fiscalía Genera de Justicia del estado informó que la investigada es Ingrid “N” y las denuncias cuatro corresponden al municipio de Monterrey, una a Guadalupe y una a Zuazua.

El fraude sería por un monto de 3 millones 645 mil 680 pesos.

Las denuncias contra la presunta “tandera” fueron presentadas entre el 23 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026.

“La persona investigada ofrece tandas a través de una red social (Facebook) y por un grupo de atención (WhatsApp) conformando grupos o equipos en los cuales asigna un número y les solicita el depósito de diversas cantidades de dinero, con la promesa de a su vez depositarles a cada integrante la cantidad reunida en una fecha acordada, compromiso que incumplió en el caso de las personas denunciantes”, indicó la Fiscalía estatal.

Temas


Redes sociales
delitos
Fraudes

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


WhatsApp
Facebook

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

