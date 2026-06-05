De cara al Mundial, Nuevo León presume reducción de homicidios; la más baja de los últimos 15 años

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    De cara al Mundial, Nuevo León presume reducción de homicidios; la más baja de los últimos 15 años
    De cara al Mundial de Fútbol 2026, el gobierno de Nuevo León presumió tener la tasa de homicidios más baja de los últimos 15 años. GOBIERNO DE NUEVO LEÓN
    De cara al Mundial, Nuevo León presume reducción de homicidios; la más baja de los últimos 15 años
    De cara al Mundial de Fútbol 2026, el gobierno de Nuevo León presumió tener la tasa de homicidios más baja de los últimos 15 años. GOBIERNO DE NUEVO LEÓN

El gobierno estatal informó que en la tasa por cada 100 mil habitantes, “este 2026 es el mejor año de los últimos 15”

MONTERREY, NL.- De cara al Mundial de Fútbol 2026, el gobierno de Nuevo León presumió tener la tasa de homicidios más baja de los últimos 15 años por lo que el gobernador, Samuel García refrendó la seguridad del Estado y la invitación a turistas nacionales y extranjeros para la fiesta mundialista.

“El dato más relevante es que por cada 100 mil habitantes, este 2026 es el mejor año de los últimos 15 y el interés del estado es que continúe más allá del Mundial toda esta estrategia, toda esta coordinación”, sostuvo el mandatario estatal.

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Estableció que la entidad tiene números récord no solo a nivel estatal sino nacional en el periodo de enero a mayo del presente año.

“Es el número más contundente que hemos tenido en lo que va del sexenio. Hemos tenido reducciones importantes del 50, 60, pero tener ya un 86 por ciento de reducción de homicidios. No solo a nivel estatal, sino nacional debe de ser un récord”, dijo.

Resaltó que eso habla del buen momento que vive el estado de Nuevo León en materia de seguridad.

“En lo que va de junio, los primeros cinco días: un solo homicidio por lo que pinta también un muy buen mes de junio”, dijo.

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La situación que vive Nuevo León aseguró que lo motiva a invitar gente de todo el país y del extranjero a venir a disfrutar del Mundial de Fútbol 2026, así como del FAN FEST.

“A nivel nacional el estado que más ha reducido delitos de alto impacto”, señaló.

Resaltó que el lunes ya se integran la FIFA y los Consulados a las tareas de la Mesa para la Construcción de la Paz.

Por su parte, el secretario de Seguridad en el estado, Gerardo Escamilla, brindó las cifras alcanzadas en el mes de mayo.

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“El mes de mayo, ha sido un mes con muy buenos resultados con el promedio diario de homicidios es el más bajo de los últimos 125 meses”, precisó.

Añadió que Nuevo León se destaca como el estado con mayor reducción a nivel nacional “logrando un 77 por ciento de reducción de delitos de alto impacto”.

“Según la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes del mes de mayo fue de 0.54 homicidios lo que nos registra en el lugar número 20 a nivel nacional y es importante destacar que iniciamos en el lugar número cuatro”, compartió.

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En la reducción de homicidios dijo que se destacan los municipios de Escobedo, Apodaca, San Nicolás de los Garza y el área de vigilancia que corresponde a la policía de Monterrey.

En lo que de la región citrícola y Valle de las Salinas destacan: El Carmen , Allende, Zuazua que lograron bajar a cero el conteo de homicidios.

Sin embargo, en las cifras que presentó no incluyó las muertes violentas de abatidos por las corporaciones de seguridad.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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