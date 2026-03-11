Taxistas bloquean el AICM para exigir vigilancia de la GN sobre choferes de aplicación

Luego de aproximadamente tres horas de bloqueo, taxistas de empresas permisionarias que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se retiraron de los accesos a la terminal aérea.

Tras una reunión con autoridades del AICM, de la Secretaría de Gobernación y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, los conductores acordaron 4 puntos.

‘No nos vamos a mover, nosotros venimos a defender nuestro trabajo’ comentó a medios de información, Ernesto Pineda, representante de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos.

Ernesto Pineda informó que se acordó que, a partir del jueves 12 de marzo, la Guardia Nacional vigilará en las inmediaciones del AICM para que servicios por aplicación no carguen pasajeros, además de que la Secretaría de Gobernación no permitirá que haya reformas al Reglamento de Autotransporte Federal en la materia.

‘No se van a exponer a un situación similar en caso de no cumplir, porque todos los compañeros estan conscientes de que de no cumplir las autoridades no nos va a quedar otra opcion de volver a esta misma situación pero tampoco lo queremos hacer’, explicó Carlos Lovera, representante de agrupaciones de taxis del AICM.

Sin embargo, se estableció el 31 de marzo como fecha límite para que la Guardia Nacional vigile la operación de los taxis por aplicación.

Asimismo, en caso de que los taxis permisionarios del aeropuerto no cubran la demanda del servicio, se otorgarán facilidades para el ingreso de taxis autorizados que cumplan con el reglamento de Autotransporte Federal.

