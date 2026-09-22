TDJ impone 95 sanciones a miembros del Poder Judicial

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    TDJ impone 95 sanciones a miembros del Poder Judicial
    Rufino León Tovar precisó que se integran en contra de 173 servidores públicos de juzgados y tribunales federales, además de expedientes en las cúpulas del Poder Judicial. REFORMA

Los castigos alcanzaron a jueces, magistrados, secretarios, actuarios, oficiales judiciales, jefes de unidades de notificadores, coordinadores técnicos administrativos y auxiliares

-A un año de su creación, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) ha impuesto 95 sanciones, 79 de ellas ya ejecutadas, por actuaciones irregulares o conductas indebidas a titulares y personal de juzgados de distrito y tribunales de circuito, informó el magistrado Rufino León Tovar.

Durante el primer informe anual del organismo, León señaló que la Comisión de Disciplina, que preside, ha recibido 129 procedimientos de responsabilidad, de los cuales 123 permanecen en curso, cifra que duplica el promedio anual que tramitaba el extinto Consejo de la Judicatura Federal.

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Indicó que los castigos alcanzaron a jueces, magistrados, secretarios, actuarios, oficiales judiciales, jefes de unidades de notificadores, coordinadores técnicos administrativos y auxiliares, aunque no desglosó el número por cargo.

”Desde nuestra instalación, en octubre del año pasado, se ha emitido un promedio de 95 sanciones de destitución, inhabilitación, suspensión y amonestación de personas servidoras públicas. Además de haberse decretado 94 medidas cautelares, entre ellas suspensión temporal, cambio de adscripción y órdenes restrictivas”, expuso.

”Obviamente, esta sanción, una vez impuesta, lleva un principio de ejecución y actualmente hemos ejecutado 79: 5 de destitución, 29 de inhabilitación, 32 de suspensión, 7 de amonestación pública y 6 de amonestación privada”.

Respecto a las 94 medidas cautelares, detalló que comprenden suspensiones provisionales, órdenes restrictivas, cambios de adscripción, suspensiones temporales y sus respectivas prórrogas.

Sobre los 123 procedimientos administrativos en curso, León precisó que se integran en contra de 173 servidores públicos de juzgados y tribunales federales, además de expedientes en las cúpulas del Poder Judicial.

”Tenemos 5 procedimientos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con 8 personas servidoras públicas implicadas, y un procedimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde tenemos una persona implicada”, puntualizó.

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