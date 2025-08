‘¿Te llegaste a sentir ofendida?’Chicharito pregunta a psicóloga durante entrevista en Instagram

Javier ‘Chicharito’ Hernández, tras la polémica y sanción que causaron sus videos en redes sociales, reaparece en dos nuevos videos, junto con una psicóloga, para dialogar y argumentar sus comentarios, considerados por muchos usuarios como: sexistas y misóginos.

En el video, difundido por redes sociales, María Gómez, la psicóloga integrativa, así informa su perfil de Instagram, dialoga, junto con el futbolista, las intenciones de él con respecto a tales declaraciones.

Chicharito argumentó que su intención era ‘cuestionar’ los roles de género y a la figura de la mujer en la sociedad. Afirmó que la intención de sus videos no era buscar gente a favor, o no, sino cuestionar el tema, que según él, es de su interés.

‘Lo más reconfortante es, primero que estoy aprendiendo mucho. Segundo, que yo no buscaba esto para que todo el mundo estuviera a mi favor o no, yo cuestioné un tema que a mí me interesa mucho porque primero lo quiero aprender porque lo estoy viviendo en carne propia, y por más doloroso y duro, mil veces prefiero ser vulnerable y real a quedar bien con todo el mundo y a ser de una manera falso’ expresó el Chicharito.

Durante la entrevista, el futbolista le preguntó a la psicóloga, María Gómez, si se sintió ofendida por los comentarios en los videos difundidos.

Ella contestó: ‘Yo no me sentí ofendida. Solo se tomó la parte de la limpieza y de la mujer. Y se tomó a esa limpieza como si fuera este término, o esa palabra, como un insulto.... si yo hubiera visto hace unos años, yo creo que si me hubiera sentido muy ofendida. Siempre me dijeron que yo era una mujer que tenía que estudiar y trabajar y no ser una ama de casa... toda mi generación, mis primas, ninguna sabía mucho sobre la casa, sobre limpiar, sobre cocinar. Yo tuve que aprender todas esas cosas cuando me fui a Estados Unidos. Entendí que eran cosas superimportantes, incluso para mí, como persona, para yo vivir sola.... No. Creo que es una cualidad que todas debemos de tener.’

A lo cual Chicharito respondió: ‘Mi intención de esos videos fue tocar un tema más profundo, nunca fue dividir, insultar, ofender, limitar’.