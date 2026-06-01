Termina Adrián de la Garza contrato de Monterrey con Next Energy tras cinco años de litigios

El acuerdo de luz que, con los años, se volvió cada vez más oscuro fue cancelado por la administración regia, encabezada por el alcalde priista Adrián de la Garza, al acreditarse incumplimientos del consorcio integrado por Maiz Mier, Next Energy de México y Eólica de Santa Catarina.

Tras cinco años de litigios por el incumplimiento de Next Energy, el contrato millonario para la generación de energía limpia que nunca se concretó en Monterrey finalmente llegó a su fin.

De acuerdo con documentos a los que Grupo REFORMA tuvo acceso, la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Administración municipal emitió el 11 de mayo un acuerdo para notificar a la Tesorería regia sobre la rescisión. Además, se envió un oficio al Banco Afirme para informarle de la cancelación e instruirle suspender los pagos al consorcio.

Según datos del municipio reportados en febrero, la administración regia estaría terminando el contrato con un saldo a favor debido a los ingresos netos recibidos del consorcio por penalidades y recuperaciones patrimoniales —como un terreno y paneles solares—, superiores a los egresos por 400.6 millones de pesos durante los seis años del contrato.

La rescisión pone fin a uno de los proyectos más polémicos del municipio en los últimos años, luego de que distintas administraciones intentaron sin éxito cancelar o renegociar el acuerdo firmado originalmente en marzo de 2020. El convenio a 30 años, por 7 mil 370.9 millones de pesos, fue promovido en el segundo trienio de De la Garza (que fue del 2018 al 2021) con la promesa de generar energía limpia y ahorros para la ciudad con la construcción de un parque solar en Cerralvo.

Sin embargo, el proyecto quedó marcado por retrasos, falta de permisos federales, litigios, pagos millonarios y choques políticos entre las administraciones municipales de De la Garza y el emecista Luis Donaldo Colosio (que gobernó del 2021 al 2024), sin que Monterrey recibiera la energía comprometida. Incluso, en febrero, ambos chocaron públicamente por el convenio, lo que concluyó con un “cara a cara” organizado por el Grupo REFORMA.

Y es que, en el 2022, con Colosio como alcalde, el municipio intentó rescindir el contrato por incumplimientos de la empresa, pero el consorcio obtuvo suspensiones judiciales que frenaron la cancelación.

Ante el riesgo de un litigio prolongado, según alegó la administración emecista en su momento, se optó en el 2024 por renegociar el acuerdo, reduciendo el plazo de 30 a 10 años y sustituyendo el proyecto del parque solar en Cerralvo por la instalación de 45 mil paneles en la ciudad. Pese a esa renegociación, la energía nunca llegó a generarse y el conflicto legal continuó.

Ahora, los documentos revisados por EL NORTE muestran que el municipio terminó por dejar sin efectos el convenio y ordenó detener los pagos.

La cancelación llega, sin embargo, tras una nueva lucha jurídica que comenzó en agosto del 2024, cuando De la Garza regresó al municipio y arrancó una auditoría del contrato modificado. Fuentes informadas que el municipio presentó denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León al detectar que en la pasada gestión se ingresaron al fideicomiso del proyecto pagarés con firmas presuntamente apócrifas.

En consecuencia, la Fiscalía congeló las cuentas de las empresas que integran el consorcio, lo que habría permitido iniciar una nueva renegociación del contrato.

En julio de 2025, el contrato volvió a modificarse: según informó el municipio, se obligó a Next Energy a pagar adeudos por 417 millones de pesos, cubrir el 20 por ciento del recibo de luz mientras instala los paneles y devolver el terreno en Cerralvo, valorado en 61.98 millones. Además, se cancelaron las obligaciones de pago que tenía el municipio por medio de pagarés emitidos durante la pasada administración, por 3 mil 156 millones de pesos. También se constituyó un Comité de Vigilancia para supervisar la instalación de paneles en la ciudad.